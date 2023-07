Opposisjonen raser etter Ola Borten Moes aksjehandler: – Dette er alvorlige regelbrudd

MDG, KrF og Frp krever Sp-nestlederens avgang etter avsløringer om habilitetsbrudd. SV vil ha saken til Stortinget.

MDG-leder Arild Hermstad mener Støre-regjeringen har et omdømmeproblem. Vis mer

Fredag kom nyhetene om at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har brutt reglene for habilitet og aksjehandel. Det avslørte E24.

Han har kjøpt aksjer for over 400.000 kroner i Kongsberg-gruppen. Uken etter deltok han på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsselskapet Nammo. Selskapet eies indirekte 25 prosent av Kongsberg-gruppen.

Moe erkjenner også å ha brutt retningslinjer for handel med aksjer kjøpt i Yara, den midtnorske banken Sparebank1SMN.

Det får flere i opposisjonen til å reagere. MDG-leder Arild Hermstad mener Sps nestleder bør trekke seg.

– Dette er alvorlige regelbrudd. Moe burde gjøre som Trettebergstuen og søke avskjed, sier Hermstad til Aftenposten.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har gjort seg skyldig i brudd på habilitetsreglene. Vis mer

Han mener Støre-regjeringen har et PR-problem.

– Denne regjeringen har et omdømmeproblem med sammenblanding mellom private og politiske interesser. Derfor er det helt ødeleggende for tilliten om Moe fortsetter. Støre bør vise at de samme reglene gjelder enten det er en Sp- eller en Ap-statsråd.

– Støre bør be ham om å trekke seg?

– Ja. Sp er et parti som sier de kritiserer eliten og representerer grasroten. Men her fremstår Moe som et regjeringsmedlem som ser på seg selv som hevet over lover og regler.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har så langt vært taus om saken. Støre har ifølge Moe vært kjent med saken siden tirsdag.

Statsministerens kontor (SMK) har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Også KrF-nestleder Dag Inge Ulstein mener Moe må gå.

– At et regjeringsmedlem spekulerer i våpenaksjer midt i en krig, er så drøyt som det kan bli, sier Ulstein til Nettavisen.

KrF-nestleder Dag Inge Ulstein er enig med Hermstad: Ola Borten Moe må gå. Vis mer

SV: Saken bør til kontrollkomiteen

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener saken er svært alvorlig.

– Den skiller seg fra de andre habilitetssakene ved at dette har med egen økonomisk vinning å gjøre, skriver Haltbrekken i en e-post.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) vil at Ola Borten Moes aksjehandler skal bli et tema for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Vis mer

Han er klar på hvilke utfall han forventer.

– Saken hører naturlig hjemme i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Statsministeren og Moe må sørge for at Stortinget og offentligheten får all informasjon i saken, skriver han.

– Habilitetsreglene på dette området er veldig klare, og det er utrolig at Moe har brutt dem.

Frp: Bør trekke seg

Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener også at det fremstår som alvorlig at Ola Borten Moe (Sp) brøt regjeringens habilitetsregler med et aksjekjøp. Hun mener at han burde visst bedre.

– Det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering, sier Listhaug til NTB.

Nå mener Frp at Borten Moe bør trekke seg, forteller partiets nestleder Hans Andreas Limi.

– Dette er så alvorlige brudd på habilitetsregelverket at jeg ikke kan se noe annen vei ut enn det. Denne saken er langt mer alvorlig enn de to forrige sakene, sier stortingsrepresentant Limi til Aftenposten.

Sylvi Listhaug sier hun er skuffet. Vis mer

– Dette fremstår som nok en alvorlig sak der statsråder ikke skjønner sin egen rolle, sier Listhaug. Hun mener dette føyer seg inn i en rekke av saker som svekker Støres autoritet som regjeringssjef:

– Det er pinlig å se hvor amatørmessig regjeringen fremstår når det gjelder helt grunnleggende spilleregler, enten det er snakk om habilitet eller aksjehandel.

Statsministerens kontor har ikke besvart Aftenpostens gjentatte henvendelser.

Tredje tilfellet i Støre-regjeringen

Ola Borten Moe er dermed det tredje toppmedlemmet av regjeringen som har gjort seg skyldig i brudd på habilitetsreglene.

Da det ble kjent at flere venner av Anette Trettebergstuen hadde blitt foreslått og utnevnt til posisjoner, trakk hun seg som kulturminister.

Kunnskapsminister Tonje Brenna fortalte også om sine brudd. Hun hadde gitt et styreverv til sin gode venn, juristen Frode Elgesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor.