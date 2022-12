Ut mot feil skattepraksis på Stortinget

Stortingets egne advokater slår fast at politikere skulle ha skattet av flere goder.

Stortingets egne advokater kom med ny rapport tirsdag om politikernes bruk av økonomiske goder.

For ett år siden satte Grette advokatfirma langt på vei et godkjent-stempel for sin kunde: Stortinget hadde i hovedsak skattet korrekt av politikernes goder. Også pendlerboliger.

Men Skatteetaten var uenig. I november godtok Stortingets presidentskap kravet om ekstraskatt. Flere politikere har også fått straffeskatt.

Nå kommer Grette advokatfirma med ny rapport. Der har advokatene vurdert goder de mener at Stortinget burde ha skattet av, eller muligens er feil:

Stortingets biltjeneste.

Dekning av kostnader til ledsager ved tjenestereise.

Dekning av tjenestereiser før 1. juli 2019 uten tjenesterelatert hovedformål.

Dekning av kostnader til barnepass/-tilsyn.

Bruk av bonuspoeng opptjent ved reiser dekket av Stortinget

Bestilling av private reiser gjennom Stortinget.

Refusjon av kostnader fra Stortingets idrettslag for deltakelse på idrettsarrangementer.

Dekning av kostnader til gravferd.

Rabatter i Stortingsbutikken.

Stortingskantinen.

Dekning av språkkurs i utlandet.

Biltjeneste brukt privat

Politikere som har brukt Stortingets biltjeneste til privatreiser, skal skatte av det, slår advokatene fast.

Stortingets administrasjon er i gang med å gå gjennom dette, og vil betale arbeidsgiveravgift for denne fordelen i saker der biltjenesten er brukt privat, står det i notatet fra advokatfirmaet Grette.

Stortinget har ikke skattet av fordelen der en politiker tar med ledsager på tjenestereise. Advokatene mener det er korrekt, men at det er en risiko for at Skatteetaten vil være uenig. Derfor oppfordrer de administrasjonen til å rapportere om disse tilfellene til Skatteetaten for å være på den sikre siden.

Fakta Dette er saken Aftenposten avslørte i fjor høst at daværende statsråd og partileder Kjell-Ingolf Ropstad (KrF) gjennom ti år bodde gratis i Oslo på Stortingets regning, fordi han formelt bodde på gutterommet. Stortinget hevdet først at det var nytt for dem at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt for pendlerboligen i Oslo. Så kunne Aftenposten dokumentere at Stortinget har visst om dette siden 2003. Dagen etter bekjentgjorde stortingets direktør at hun bestilte full gjennomgang av skattemessige forhold knyttet til alle politikernes ytelser og ordninger for representantene på Stortinget. Oppdraget gikk til advokatfirmaet Grette. I mandatet fikk firmaet i oppdrag å gå gjennom alle enkeltsaker for å vurdere om det skulle vært beregnet inntektsskatt og arbeidsgiveravgift for de økonomiske godene politikerne har mottatt. Advokatfirmaet konkluderte med at Stortinget i all hovedsak har behandlet politikernes goder riktig skattemessig. Skatteetaten kom til motsatt konklusjon. I november vedtok Stortingets presidentkrav å godta kravet om tilleggsskatt. Vis mer

Flere undersøkelser på vei

