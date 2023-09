Ny måling viser borgerlig flertall, men: – Høyre burde ikke juble helt ennå

Norstats ferske meningsmåling for Oslo peker mot et skifte i Oslo. Samtidig er det lite som skal til for at det tipper den andre veien.

En av disse to blir byrådsleder i Oslo etter valget: Eirik Lae Solberg (H) eller Raymond Johansen (Ap). Solberg trekker det lengste strået i en ny meningsmåling. Vis mer

32 mandater til borgerlig side, 26 til rødgrønn og ett til minipartiet INp.

Det er resultatet av Norstats ferske meningsmåling for Oslo, laget for Aftenposten.

Ved første øyekast kan det se ut som et valgskred i borgerlig favør, men usikkerheten er fortsatt stor.

– Det er veldig jevnt. Man skal ikke bli forledet til å tro at denne ledelsen er en komfortabel margin, sier Mads Motrøen, senior prosjektleder i Norstat.

For samtidig som denne målingen peker mot et byrådsskifte i hovedstaden, peker flere andre målinger tatt opp den siste tiden mot et fortsatt rødgrønt styre.

– Det skal ikke veldig mye til for at dette vipper i den ene eller andre retningen. Det er helt umulig å si, selv om vår måling viser borgerlig flertall. Høyre burde ikke juble helt ennå, sier Motrøen.

Ikke store forandringer

Målingen fra Norstat viser ingen store forandringer siden forrige måling fra august. Alle endringene er innenfor feilmarginen og er dermed ikke signifikante.

– Dersom Høyre og Frp skulle gjort et valg i nedre sjiktet av feilmarginen, kan det være nok til å tippe valget.

I tillegg kommer en rekke usikkerhetsmomenter.

– Høyre drar mange stemmer fra de som ikke stemte sist. Det er en usikker gruppe. I tillegg har du det faktum at SV og MDG ofte går ned sammenlignet med siste måling. Dette skyldes at det ofte er unge som stemmer på disse, og de unge møter ofte ikke opp.

Tror det blir en thriller

Om dette blir resultatet i Oslo, heter Oslos neste byrådsleder etter alt å dømme Eirik Lae Solberg.

Høyre-toppen mener tallene er hyggelige, men puster ikke lettet ut før fasiten er klar.

– Jeg tror Oslo-valget blir en thriller. Denne målingen viser at et skifte i Oslo er innenfor rekkevidde. Men det ligger an til å bli veldig jevnt. Andre målinger viser dødt løp, så det er viktig at alle som ønsker et skifte går og stemmer, sier han til Aftenposten.

– Det er fire dager til valget. Hvordan går det med nervene?

– Det går bra med nervene, men det er veldig, veldig spennende.

– Går ikke i kjelleren

For Oslos nåværende byrådsleder Raymond Johansen (Ap), peker tallene imidlertid i feil retning. Han tar det hele med fatning.

– Nå spriker målingene i alle retninger. Det eneste som er sikkert, er at valget avgjøres på mandag, sier han til Aftenposten.

– Hadde du håpet på bedre tall, nå som andre målinger begynte å peke oppover?

– Jeg er ikke sånn som slår stiften de gangene det er rødgrønt flertall på målingene, og jeg går heller ikke i kjelleren når det er andre målinger.

Johansen forteller at Arbeiderpartiet har mobilisert kraftig i innspurten av valgkampen.

– Vi har 1000 stykker som jobber frivillig for å stå på sentre, banke på dører og sanke stemmer. Det er det som hjelper. Vi må huske at det er mange som ikke engang vet at det er valg.