Ny måling viser: Støre og Vedum sliter med å engasjere egne velgere

STAVANGER/OSLO (Aftenposten): En fjerdedel av de som stemte på Arbeiderpartiet ved sist valg, sitter nå på gjerdet. Å få dem ned derfra er jobb nummer én for Jonas Gahr Støre den siste uken før valget.

Støre må fri til tusenvis av velgere som nå sitter på gjerdet. Her fra en valgkamptur til Stavanger. Vis mer

Publisert: 05.09.2023 05:55

Kortversjonen En fjerdedel av de tidligere Ap-velgerne er fremdeles usikre på hvem de vil stemme på i årets valg, ifølge Norstats septembermåling. 29,5 prosent av tidligere Sp-velgere er usikre.

Jonas Gahr Støre er opptatt av å mobilisere disse usikre velgerne i valgets siste uke. De kan bli helt avgjørende.

Sp og SV går ned på denne målingen. For alle de andre partiene er endringene innenfor feilmarginen. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

– De tallene viser at dette er mulig. Men vi har en stor oppgave i de syv dagene som står igjen, sier Jonas Gahr Støre.

Ap-lederen snakker om de tusenvis usikre velgerne han forsøker å vinne tilbake.

– For dette er velgere som ikke har sagt at de skal gå til et annet parti, eller at de velger Høyres privatisering. Men de må tenke seg om. Og da må vi nå ut til dem.

Søndag og mandag har han forsøkt å nå ut til tvilere i Bergen og Stavanger.

Støre og Arbeiderpartiet ser på valget som et mobiliseringsvalg. Marginene er små. Det kan stå og falle på hvor mange som faktisk møter opp på valgdagen.

– De fleste stemmer jo på valgdagen, sier Støre.

Ingenting skal derfor stå uprøvd når dagen kommer. Partilederen er raus med budsjettlekkasjer, løfter om statlige arbeidsplasser og roser.

Mandag delte han og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun ut det sistnevnte til mulige velgere i Stavanger sentrum. Støre oppsøkte blant annet noen mulige velgere på et par bussholdeplasser. Godord, smil og roser satt løst.

Ordførerens rådgiver og pressekontakt Øyvind Jacobsen fulgte tett på. Han sørget for at alle som fikk en rose, vet at de kan takke Arbeiderpartiet for at bussen er blitt gratis.

Etterpå tok partilederen og ordføreren seg en tur på stand på domkirkeplassen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre delte mandag ut roser til velgere som kan nyte godt av gratis buss i Stavanger. Vis mer

De potensielle sofavelgerne

Regjeringspartiene Ap og Sp sliter på målingene, men deres største problem er ikke nødvendigvis flukten til andre partier.

Det er også de mange som har satt seg på gjerdet.

En fjerdedel av de som stemte Arbeiderpartiet i 2019 vet ikke hvilken stemmeseddel de skal legge i valgurnen om en liten uke.

For Senterpartiet er hele 29,5 prosent av velgerne fra sist valg usikre.

Det viser ferske tall fra Norstats septembermåling for Aftenposten og NRK

Dette utgjør tusenvis av velgere. Norstat anslår at det for Aps del er snakk om mellom 150–170 000 stemmer. I Sp’s tilfelle kan det være snakk om mellom 105–125 000.

Partiene henter også inn nye velgere. Men Høyre henter inn flere.

18,3 prosent av velgerne som sier de ikke stemte sist, sier de nå vil stemme Ap.

For Høyre er tallet 29,9. For Sp er det 4,9.

Jonas Gahr Støre og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun ser på en lovende mineralprøve fra ved Mohnryggen vest i Norskehavet. Steinprøven vitner om et enormt potensial, som det vil bli krevende å utløse – ikke ulikt de tidligere Ap-velgerne som nå er usikre. Bildet er tatt hos Oljedirektoratet, som nå ska hete Sokkeldirekoratet, i Stavanger. Vis mer

Å nå velgerne som enda ikke har bestemt seg, det er den store oppgaven, sier Støre. Han tror eldreomsorg er saken som kan engasjere de usikre velgerne.

– Det er der hvor samfunnet vårt endrer seg mest. Skal vi sette ut eldre på anbud? Skal vi ha kommersielle aktører som skal ta utbytte fra driften av eldreomsorgen? Eller skal vi satse på det sammen, rekruttere fagfolk og ha hele trygge stillinger? spør Støre retorisk.

– Har du noen nye triks i ermet for å få dem ned fra gjerdet?

– I valgkampen er poenget å møte og engasjere folk. Så da gjelder det å ta tak i de temaene som betyr noe i deres liv.

– Hvis dere skulle lande som det ser ut på måling nå, altså rundt 20 prosent, hva vil du ha tenkt om et sånt valgresultat?

– Jeg har bare ett svar: Vi skal høyere.

Antall dager til valget går stadig nedover. Det samme har Aps oppslutning på målingene gjort over lang tid. Støre prøver å hanke inn de stemmene han kan med husbesøk. Vis mer

Liv Rolland (56) i Loddefjord i Bergen fikk uventet besøk søndag. Vis mer

Senterpartiet og SV går tilbake

På kommunemålingen er det Senterpartiet og SV som kommer dårligst ut, sammenlignet med forrige måling. De går begge ned 2,4 prosentpoeng.

Det er utenfor feilmarginen for begge partiene.

Det er nestleder Anne Beate Tvinnereim som får jobben med å kommentere målingen fra Sp.

– Målingene spriker mye nå. Den siste uken skal vi fortsette å vise frem alle de gode lokale kandidatene våre, og hvordan de vil utvikle lokalsamfunnene sine. Forventningene til oss er store, skriver Tvinnereim i en e-post.

Det er få store endringer hos de andre partiene. Arbeiderpartiet står stille på 20,3 prosent.

Høyre kan bli størst i landet

Høyre har ligget høyt på flere målinger. På denne målingen får partiet 28,1 prosent. Det er ned 1,1 prosentpoeng fra forrige måned, men endringen er godt innenfor feilmarginen.

Det ligger dermed an til at Høyre blir største parti i valget. I så fall vil det være første gangen dette skjer på nesten hundre år.

Støre har sagt at han kommer til å fortsette som leder selv om Ap mister posisjonen som landets største parti.