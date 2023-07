Moxnes får støtte fra tidligere Rødt-topper, men ingen støtte er skrevet i stein

Men tidligere RV-leder Sigurd Allern er bekymret for at solbrillesaken til Bjørnar Moxnes vil overskygge politikken ved høstens valg.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er i hardt vær etter at han ble tatt for å stjele et par solbriller på Gardermoen 16. juni. Vis mer

– I seg selv er saken av begrenset betydning, spesielt juridisk, men historien leder lett til et mediedrev når den som anklages, vikler seg inn i forklaringer som er ufullstendige, og på noen måter misvisende, sier Allern til Klassekampen.

Allern var partileder for Rødts forløper Rød Valgallianse og er bekymret for at den klønete håndteringen kan skade partiet.

Fredag avslørte Romerikes Blad at Bjørnar Moxnes 16. juni tok et par Hugo Boss-briller ut av butikken på Gardermoen uten å betale prisen på 1199 kroner. Han ble oppdaget og aksepterte et forelegg på 3000 kroner.

Endret forklaring

Moxnes har flere ganger justere egen beskrivelse av hva som skjedde.

Fredag fortalte Moxnes at han hadde tatt solbrillene i farta ved en forglemmelse.

Det samme gjelder hva som skjedde da en vekter konfronterte ham med at han hadde tatt et par briller.

Han sa først at han tok frem brillene og ga dem til vekteren da han ble kontaktet.

Senere samme dag endret Moxnes forklaring. Han sier til Aftenposten at han ble perpleks og at han først nektet for å ha tatt solbrillene overfor vekteren.

Senere samme dag endret Moxnes detaljer overfor VG: Han er ikke lenger sikker på når han ga fra seg brillene. Han ble med vekteren inn på et annet rom før han betalte for dem i butikken.

Moxnes har fått kritikk for at han ikke la alle kortene på bordet med en gang.

– Saken og de litt skiftende forklaringene kan skade tilliten til Moxnes som leder, i det minste på kort sikt, mener Allern, som tror saken kan ta oppmerksomheten fra politiske saker, også internt i partiet.

Klassekampens redaktør Mari Skurdal.

– Rødt har mange dyktige profiler som kan ta over

Fra andre tidligere partiledere, som Torstein Dahle, Aslak Sira Myhre og Finn Sjue, får Moxnes støtte. De er alle enige om at Moxnes bør fortsette som partileder, og at han og partiet må ta lærdom av hendelsen.

Klassekampens redaktør Mari Skurdal skriver på lederplass at Moxnes selv må vurdere om hans evne til å være «en kraftfull politisk premissleverandør er svekket». Hun skriver at det for partiet ikke nødvendigvis er en uhåndterlig krise om Moxnes overlater roret til andre, og at Rødt har mange dyktige profiler som kan ta over.

«Enn så lenge slutter partiet opp om Rødt-lederen, men ingenting er skrevet i stein i denne merkelige saken», skriver Skurdal.

Moxnes skriver i en e-post til Klassekampen at han har gjort noe som skygger over Rødts politikk. «Det beklager jeg. Jeg er avhengig av tillit fra partiet. Jeg har sagt at jeg ikke klamrer meg til taburetten.»