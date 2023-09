Henrik Asheim til NRK: – Det kan godt hende at dette kunne vært gjort raskere

I dag skal Høyre legge frem en tidslinje i saken om Sindre Finnes sine aksjekjøp.

Henrik Asheim, nestleder i Høyre, ankommer NRK for å diskutere Solberg-saken på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen. Vis mer

Publisert: 19.09.2023 08:04 Oppdatert: 19.09.2023 08:39

Saken oppdateres

Det har stormet rundt Høyre-leder Erna Solberg den siste uken.

Fredag ble det kjent at Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes gjorde mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister.

Han skal ha handlet langt flere aksjer enn han fortalte sin kone og Statsministerens kontor (SMK). Dermed var Solberg inhabil i flere saker i sin tid som statsminister.

Flere har vært kritiske til at det fulle omfanget til Finnes’ aksjekjøp ikke ble klart før etter valget. Eksperter har sagt at det bare tar rundt en time å lage den sammenstillingen Solberg la frem mange dager etter den ble etterspurt.

– Det kan godt hende det kunne vært gjort raskere, sa Henrik Asheim på politisk kvarter tirsdag morgen om oversikten over aksjekjøpene.

Asheim sier de legger Finnes’ forklaring til grunn på hvorfor det tok så lang tid å lage oversikten.

– Dette er Sindre Finnes sin forklaring, som er at det tok såppas lang tid.

Legger frem tidslinje

Høyre-nestleder Henrik Asheim sier til NRK at tidslinjen vil vise at Høyre og Erna Solberg har gitt riktig informasjon i saken og at hele aksjelisten ikke kunne kommet ut før valget. Det er ikke kjent når og hvordan Høyre vil offentliggjøre tidslinjen sin.

– Det har vært en tydelig avklaring og system på plass for at det ikke skal skje, sier Asheim om Finnes’ aksjekjøp på politisk kvarter på NRK.

Han sier at Høyres sentralstyre fortsatt har tillit til henne som partileder fordi aksjehandlene har vært planlagt dekket over av hennes ektemann.

– Erna Solberg visste ikke om det fordi hun helt med vilje blitt ført bak lyset.

Asheim sier likevel at de ikke tar lett på det og sier det er alvorlig.

Asheim ble også utfordret på Solbergs rolle som statsministerkandidat i lys av at Økokrim kanskje åpner etterforskning i saken.

– Hvis Økokrim åpner etterforskning er det en sak Erna må ta stilling til om det skjer.