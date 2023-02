Støre har funnet sin utenrikspolitiske baby. Bill Gates skal hjelpe ham å nå målet.

Helse og vaksine har lenge vært fokus for samarbeidet mellom Norge og en av verdens rikeste menn. Nå er det et enda større problem som skal løses.

Aftenposten møtte Bill Gates (t.h.) og Jonas Gahr Støre i statsministerboligen tirsdag. De startet dagen med å snakke om samarbeid på blant annet helse og klima.

14.02.2023 12:47 Oppdatert 14.02.2023 13:43

Tirsdag morgen spiste statsministeren og Microsoft-gründeren frokost sammen hjemme hos Støre. Videre utvikling av det tette helsesamarbeidet var et viktig tema. Det var også et nytt område Norge og Gates skal jobbe sammen om fremover: klimakrisen.

– Omfanget av problemet er så enormt, at det er skremmende, sier Gates da Aftenposten som eneste mediehus fikk et intervju med de to etter frokosten.

