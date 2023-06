Anette Trettebergstuen går av som kulturminister: – Jeg er flau, lei meg og skammer meg

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) trekker seg som statsråd etter å ha utnevnt nære venner til ulike verv.

Anette Trettebergstuen mener selv hun har gjort så dårlige habilitetsvurderinger at hun trekker som som statsråd. Vis mer

Aftenposten melder i dag at Renate Larsen ble utnevnt til styret i Operaen tidligere i juni. Larsen er en nær venninne av Trettebergstuen, og som kulturminister er det hun som har øverste ansvar for utnevnelsen.

Trettebergstuen møtte pressen fredag.

– Jeg har orientert statsministeren om at jeg tar konsekvensene av mine feil og går av.

Dette er feilene som gjør at hun trekker seg:

Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalgetnovember 2021.

Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022.

Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styre til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.

Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.

Oppnevnelse av Renate Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023.

– Flere alvorlige feil

– Jeg har gjort flere alvorlige feil. Jeg har ikke vært bevisst hvordan inhabilitet skal håndteres, sa Trettebergstuen på pressekonferansen.

Trettebergstuen begynte å redegjøre for forholdet til Renate Larsen. Aftenposten meldte fredag morgen hvordan de to har vært i samme venninnegjeng.

Fra venstre: Cecilie Terese Myrseth, Renate Larsen, Anne Marit Bjørnflaten, Anette Trettebergstuen og Kristin Røymo. Bildet er hentet fra Trettebergstuens Facebook-side.

– Vi ble kjent gjennom en felles venninne og treffes jevnlig. Hun er en god venn, men min vurdering var at vennskapet ikke var av en slik karakter at jeg var inhabil. Dette er en feil forståelse av inhabilitet, forstår jeg nå.

– Jeg nevnte selv Renate Larsens navn i desember i fjor fordi vi skulle oppnevne mange styremedlemmer.

– Ikke tillitvekkende

Trettebergstuen redegjorde også for sitt forhold til Bård Nylund. To ganger er han utnevnt av kulturdepartementet, selv om statsråden var inhabil.

– Han er en nær venn. Og jeg har alltid vært klar over at jeg er inhabil, sier Trettebergstuen, men hun innrømmer også at hun har nevnt hans navn.

– Jeg er også veldig lei meg for at mine feil går utover andre. Som statsråd er man avhengig av full tillit, og jeg ser at det jeg har forklart ikke er tillitvekkende.

– Dette er andre saken om habilitetsproblemer i Arbeiderpartiet på kort tid. Har dere et kulturproblem?

– Jeg forteller nå om mine feil og mine saker, og det er det jeg er her for å fortelle.