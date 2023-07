Nye opplysninger: Moxnes åpnet glidelåsen, puttet brillene i lommen og lukket igjen.

Det kommer stadig nye detaljer om hva som hendte da Rødt-leder Bjørnar Moxnes ble tatt for å ha stjålet et par solbriller.

02.07.2023 16:49

Fredag avslørte Romerikes Blad at Bjørnar Moxnes 16. juni tok et par Hugo Boss-briller ut av butikken på Gardermoen uten å betale prisen på 1199 kroner.

Han ble oppdaget og har akseptert et forelegg på 3000 kroner. Moxnes sier selv at han «må ha tenkt at det var mine egne briller eller ikke tenkt i det hele tatt og lagt dem i lommen». Og at han fikk panikk, tok av prislappen og la brillene i bagasjen da han skjønte hva som hadde skjedd.

Men hva skjedde egentlig i brillebutikken?

Moxnes åpnet glidelåsen i lommen på jakken, puttet brillene i lommen og lukket glidelåsen igjen.

Det opplyser en anonym kilde som kjenner hele hendelsesforløpet til Aftenposten. Avisen kjenner denne kildens identitet.

Bjørnar Moxnes kommenterer dette slik i en SMS til Aftenposten:

– Jeg tok med brillene ut av butikken uten å betale. Som tidligere sagt må jeg på et tidspunkt ha tenkt at det var mine egne briller eller ikke tenkt i det hele tatt og lagt dem i lommen. Detaljer om glidelåsen husker jeg ikke, men det kan sikkert stemme.

– Uberettiget vinning

Politiet har sett overvåkingsvideoen fra butikken og konkluderte med at Moxnes handlet med forsett:

«Politimesteren i Øst sikter med dette Bjørnar Moxnes […] for å ha brutt Straffeloven § 323 første ledd, jf. § 321 for å ha tatt en gjenstand som tilhørte en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning», heter det i forelegget.

Oslo lufthavn Gardermoen er antagelig blant de mest overvåkede områdene i Norge utenom fengslene. Overvåkingsansvaret er delt mellom flere firmaer.

Avarn Security har kontrakt med Avinor og ansvaret for sikkerheten ved Oslo lufthavn Gardermoen og 39 andre norske flyplasser. De utfører blant annet all sikkerhetskontroll på hele lufthavnens inne- og uteområder.

Tyvefangere

Det er Sikring- og Servicetjenester AS som driver kontroll og overvåking av butikkene på flyplassen. Selskapets eier Roar Myhrer har flere ganger stått frem i mediene og markedsført staben som «tyvefangere».

Selskapet har en liten gruppe ansatte som følger mistenkelige bevegelser og kunder i butikken gjennom overvåkingskameraene. Mest utsatt er «små varer med høy verdi». Som briller og parfyme.

Butikkene og vekterne har egne metoder for raskt å avdekke om en brille eller annen vare er stjålet:

Vekterne følger med i butikkene hele tiden via overvåkingskamera. Det samme gjør butikkens ansatte. Hvis et brillepar mangler, vil medarbeiderne oppdage det raskt. Og oftest innen noen minutter etter at de ble tatt.

Tyvefangerne vil da spole overvåkingsvideoene tilbake til de kan identifisere hvem som tok brillene.

Deretter vil en tyvefanger løpe ut i avgangshallen og konfrontere vedkommende. Hvis det blir bråk og uro kan de tilkalle hjelp fra vekterne i Avarn Security.

Endret versjon

Moxnes har tidligere måttet justere egen beskrivelse av hva som skjedde. Det gjelder blant annet hva som skjedde da en vekter konfronterte ham med at han hadde tatt et par briller.

Til NRK sa Moxnes lørdag formiddag at han tok frem brillene og ga dem til vekteren da han ble kontaktet.

Til Aftenposten sa han at han først ble perpleks: jeg svarer: Hæ, solbrillene. Som første reaksjon. – Ja. De solbrillene som du puttet i lommen, svarer vekteren. Så finner jeg frem brillene og gir dem til ham.

Senere samme dag endret Moxnes detaljer overfor VG:

Han er ikke lenger sikker på når han ga fra seg brillene

Han ble med vekteren inn på et annet rom før han betalte for dem i butikken

– Om han fikk brillene der og da eller et par minutter senere husker jeg ikke, sier Moxnes til VG.