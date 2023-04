Mehl og Huitfeldt om Ukraina-kritikken: – Mangler ikke kriseforståelse

At regjeringen brukte tid på flere anmodninger om hjelp fra Ukraina, skyldes verken manglende evne eller vilje, fastholder to statsråder overfor Stortinget.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) må tirsdag forsvare seg mot et såkalt daddelvedtak i Stortinget.

25.04.2023 11:48 Oppdatert 25.04.2023 12:22

I mars kom kontrollkomiteen på Stortinget med enstemmig kritikk av regjeringens håndtering av flere bistandsanmodninger i den første fasen av Ukraina-krigen. Det tok til dels svært lang til å behandle flere av anmodningene, mener komiteen.

Fra Stortingets talerstol tirsdag haglet kritikken.

– Ukraina sendte rop om hjelp. De fikk ikke alltid svar, framholdt kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H).

– Håndteringen hadde flere mangler. Regjeringen manglet den kriseforståelsen som er nødvendig, konstaterte han.

– Passiv og uorganisert

Venstres Guri Melby fulgte opp.

– Regjeringen framstår i flere saker som passiv, ineffektiv og uorganisert, slo hun fast.

– Det er regjeringens ansvar at embetsverket ikke fikk klarere instrukser. I en akutt situasjon som Ukraina er og var i, er det avgjørende med raske avgjørelser, framholdt Frps Carl I. Hagen.

Opposisjonen trekker fram at det tok 106 dager å behandle en anmodning om verneutstyr for sivile, og 223 dager å sende brumateriell som lå klart. I april i fjor ba Ukraina Norge om å ta imot sårede soldater.

Det tok 73 dager før de første kom.

Sårede ukrainske soldater ble fraktet til ulike sykehus i Europa med et ombygget SAS-fly i september i fjor.

Avviser mangel på kriseforståelse

Tirsdag stilte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i Stortinget for å svare på kritikken.

Huitfeldt erkjenner delvis at det tok for lang til å få enkelte ting på plass.

– Vi har sett at vi kunne gjort det noe bedre, sier utenriksministeren, som lover å ta grep for å sikre at alle anmodninger blir behandlet så effektivt som mulig.

Men hun avviser samtidig at regjeringen manglet kriseforståelse.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og resten av regjeringen har fått kritikk fra en enstemmig kontrollkomité på Stortinget for håndteringen av Ukraina-krigen i den første fasen.

– Det er klart at det er kriseforståelse i alle departementer. Men å donere materiell i det omfanget vi har gjort, har krevd en helt ekstraordinær koordinering og innsats, påpeker hun.

Hutfeldt varsler også at vil det komme en stortingsmelding om saken.

Daddelforslag

Stortinget skal også stemme over et forslag fra Høyre og Venstre om et såkalt daddelvedtak i Stortinget mot justis- og beredskapsministeren. Det er den sterkeste kritikken en minister kan få kan foruten mistillit.

Bakgrunnen er at Mehl ikke opplyste Stortinget om at Justisdepartementet hadde gitt kontrabeskjed etter at Utenriksdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) først hadde sagt ja til å ta imot sårede ukrainske soldater.

– Denne vendingen fikk Stortinget ikke beskjed om, selv om de spurte. Det svekket den politiske behandlingen, mener Frølich.

Men forslaget har liten støtte blant de andre partiene. Både Frp og Senterpartiet omtaler det som et «politisk spill».

– Jeg er forbauset over at Høyre og Venstre vil gå så langt, sier Frps Carl I. Hagen.

Mehl: – Ny situasjon

Justisministeren forsvarer tidsbruken med at enkelte sider av oppdraget innebar en helt ny situasjon.

– Vi måtte gjøre grundige vurderinger, både prinsipielt, praktisk og juridisk, samt noen sikkerhetsmessige vurderinger, sier hun.

– At det har tatt tid, skyldes på ingen måte manglende evne eller vilje til å hjelpe Ukraina, slo hun fast fra Stortingets talerstol. I dag er 1.171 pasienter og pårørende evakuert, ifølge Mehl.

– Norge er nå blant de landene som tar imot flest, påpeker hun.

