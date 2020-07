AUF krever at Ap tar mer fra de rike for å finansiere det grønne skiftet

AUF-leder Ina Libak mener Ap må bli tøffere til å redusere økonomiske forskjeller. Det mener hun må til for å skape forståelse for det grønne skiftet.

AUF-leder Ina Libak takker til høsten av som AUF-leder og skal jobbe som sosionom. Men først skal hun være med å lage nytt stortingsprogram for Ap. Siri Øverland Eriksen

– Klimamålene må ligge i bunnen for den politikken vi fører. Gjør det ikke det, så går det galt, sier AUF-leder Ina Libak.

Hun mener de grønne partiene kun er opptatt av klima og glemmer at folk må ha jobber.

Selv kunne hun ikke ha sluttet seg til et ensaksparti. For henne må det grønne skiftet gå hånd i hånd med en tydelig politikk for å redusere forskjellene i samfunnet.

Hun varsler at det kommer til å svi for dem på toppen.

– Vi må kutte topplederes lønninger. Vi må ha tilbake arveavgiften, og vi kan ikke kutte formuesskatten som den borgerlige regjeringen gjør. De som har mye, må tåle å bidra mer, sier hun og legger til:

– Min generasjon er den første etter andre verdenskrig som ikke kan forvente å få det bedre økonomisk enn foreldregenerasjonen. Se bare på hvor vanskelig det er å komme inn på boligmarkedet. Dette fører til at det bare blir viktigere å redusere forskjellene i samfunnet. Men samtidig er det min generasjon som må sørge for at vi lever innenfor jordens tålegrense, sier hun og mener at grønt skifte og reduserte forskjeller, blir Aps historiske oppgave å få til.

Klimapolitisk tilbakeslag

– Men med støttepakken til oljeindustrien og kompromisset om iskanten, har det vel gått gal vei denne våren?

– Jeg tenker ikke slik, og det er to ulike saker. Skattepakken gjør oss mer oljeavhengig i en tid hvor vi trenger å omstille økonomien vår. Heldigvis er den tidsavgrenset og vi kan stille krav til omstilling. Men olje- og gassindustrien kommer ikke til å stanse å be om risikoavlastning etter Korona. Da blir det vår oppgave å si nei når unntakstilstanden under pandemien tar slutt, sier hun.

Hun karakteriserer kompromisset om iskanten som et dårlig signal.

– Dersom vi ikke klarer å si nei til olje- og gassvirksomhet i noen av de mest sårbare områdene, hvor skal vi da klare å si nei, spør hun.

Libak mener det er viktig å snakke om de endringene som vil komme.

– De eldre i olje- og gassbransjen kommer til å jobbe der til de når pensjonsalderen, men det gjør ikke de unge som begynner nå. Det er å ta de unge i den bransjen på alvor når vi åpent drøfter og forbereder oss på de endringene som uansett vil komme, sier hun.

Fra Fellesforbundet har AUF fått høre at de gambler med arbeidsplasser i industrien. Det finnes ikke folk fra industrien i AUFs sentralstyre.

Ina Libak ser frem til å begynne å jobbe som sosionom. Siri Øverland Eriksen

Hvem er arbeidere i dag?

Libak innrømmer at mangfoldet i AUF kunne vært større, men advarer mot å sette ulike grupper av arbeidere opp mot hverandre.

– I vårt sentralstyre har vi en helsearbeider som har stått på under hele koronakrisen. Selv er jeg sosionom og regner meg som arbeider. Jeg vil advare sterkt mot at man i Ap skal definere hvilke arbeidere som er viktigere enn andre, sier hun og legger til:

– Alle som vil engasjerer seg i Ap er like viktige.

Gir seg ved 30

Det er ikke noen politiske grunner til at hun gir seg som AUF leder i høst. Rett før jul i fjor rundet hun 30, og det er voksent for en leder i en ungdomsorganisasjon.

22. juli skal hun holde tale på minnemarkeringen for terrorhendelsen for ni år siden. Libak var selv et av ofrene og en av dem som vitnet i rettssaken mot terroristen. Hun er bekymret for at unike sår etter 22. juli bomben skal forsvinne fra regjeringskvartalet.

I de første årene etter terrorhendelsen mente hun at kafébygget på Utøya, der hun selv ble skutt, bare burde rives. Nå er hun glad for at det står der som et talende tidsvitne.

Mister innflytelse?

– Du går av som AUF-leder og har gitt beskjed om at du ikke vil stille til Stortinget. Det betyr at du mister innflytelse?

– Det var da også noe å få slengt rett i fleisen, ler hun og legger til:

– For meg er det viktig å få jobbe som sosionom som jeg var ferdig utdannet som i 2016. Det er et yrke jeg elsker og gleder meg til å begynne i. Men helt uten innflytelse blir jeg ikke. Fortsatt sitter jeg i programkomiteen i Ap, og jeg er jo medlem av partiet, sier hun.

