Aps partisekretær: – Jeg vil berømme Sandra som tar et oppgjør med en ukultur

Arbeiderpartiets partisekretær kommenterer ukulturen som kommer frem i Adresseavisens intervju torsdag kveld.

Kjersti Stenseng er partisekretær for Arbeiderpartiet. Terje Pedersen / NTB scanpix

Nå nettopp

Sandra Skillingsås (29) er enstemmig innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap, med Trond Giske som leder. Torsdag kveld forteller hun om sine personlige erfaringer med Giske i et stort intervju i Adresseavisen.

Partisekretær Kjerst Stenseng kommenterer intervjuet i en SMS til Aftenposten torsdag kveld, via sin politiske rådgiver.

– Jeg vil berømme Sandra som tar et oppgjør med en ukultur som er helt uakseptabel i Arbeiderpartiet. Det arbeidet som er gjort de siste par årene med vedtekter og retningslinjer i organisasjonen har vært viktig, men den kontinuerlige jobben med partikultur er like viktig fremover. Vi skal jobbe for likestilling og mot diskriminering, i eget parti som i samfunnet ellers.

Søndag ble Trond Giske enstemmig innstilt som leder i Trøndelag Arbeiderparti. Sidan da har reaksjonene vært voldsomme. På spørsmål rundt innstillingen av Giske som leder, viser Stenseng til valgkomiteen i Trøndelag Ap.

Torsdag kveld kalte valgkomiteen inn til krisemøte. Det skjedde kort tid etter at Sandra Skillingsås fortalte sin historie, og etter at AUF Trøndelag valgte å trekke sin støtte til Trond Giske.