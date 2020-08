Trond Giske enstemmig innstilt som ny leder i Trøndelag Ap

Valgkomiteen i Trøndelag Ap samler seg om Trond Giske som ny fylkesleder.

Trond Giske er foreslått som ny leder i Trøndelag Arbeiderparti. Rune Stoltz Bertinussen

(Adresseavisen): Det ble klart på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Innstillingen ble lagt frem av Arild Grande, leder i valgkomiteen.

Ledervalget skjer på fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap lørdag 29. august.

Giske ble tvunget til å gå av som nestleder i Ap i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

– Valgkomiteen har vært klar på at det har vært viktig å komme frem til et enstemmig forslag. I sånne prosesser er det alltid sånn at det finnes mange meninger og innfallsvinkler, sier Arild Grande på pressekonferansen mandag.

Som Adresseavisen omtalte tidligere denne uken, går valgkomiteen for to nestledere. Amund Hellesø fra Nærøysund blir foreslått som politisk nestleder. Marit Bjerkås fra Rennebu foreslås som organisatorisk nestleder.

Fra kommunelagene kom det flere innspill på lederkandidater, men Giskes navn sto øverst på flertallet av listene som ble sendt. Tidlig i mars ble det kjent at over 20 kvinner i Trøndelag hadde skrevet under et brev sendt til valgkomiteen. Der var kravet klart; kvinnelig fylkesleder.

Brevet ble sendt rett etter at det ble kjent at Trondheim Ap ville ha Giske på topp. Samtidig ble det klart at hans eget arbeiderlag, Trondheim Arbeidersamfunn ikke ville ha Giske som leder.

