Det bekrefter Dale overfor Aftenposten:

– Det er kjekt at mitt navn nevnes når det skal velges folk til viktige verv i partiet. Men jeg har en krevende jobb med å bygge mer vei og sørge for mindre bompenger.

– Valgkomiteen har levert et godt forslag til en godt fungerende partiledelse med god tilslutning på grasrota. Jeg har tenkt å stemme for den, sier Dale.

Aftenposten skrev tirsdag at flere i Frp har vært irritert på at valgkomiteen ikke har funnet plass til Jon Georg Dale hverken i toppledelsen eller i sentralstyret i sin innstilling til Frp-landsmøtet.

Bakgrunnen er at flere ønsker at Dale skal ha få skaffet seg nok erfaring og være klar den dagen Siv Jensen går av som Frp-leder.

Mange i Frp i dag ser det som mest sannsynlig at Sylvi Listhaug står fremst i den køen. Samtidig peker flere på at mye kan endre seg på kort tid og at det derfor er viktig for Dale å være «i posisjon» den dagen det blir aktuelt.

Dales støttespillere har også vært kritiske til at Dale ikke ble foreslått som den andre av to nestledere, sammen med nettopp Listhaug – selv om de to er fra samme fylke (Møre og Romsdal).

Valgkomiteen foreslo i stedet Terje Søviknes som ny andre nestleder. Plassen som andre nestleder ble ledig da Ketil Solvik-Olsen overraskende takket nei til å fortsette.

Fakta: Valgkomiteens innstilling: Frps valgkomité for landsmøtet 2019 avga onsdag 11. april følgende innstilling. Nestledere: Første nestleder Sylvi Listhaug (Møre og Romsdal) Andre nestleder Terje Søviknes (Vestland) Faste medlemmer av sentralstyret: Alf Erik Andersen (Agder) Lill-Harriet Sandaune (Trøndelag) Johan Aas (Innlandet) Som følge av at Terje Søviknes foreslås som andre nestleder, blir det ledig plass som fast medlem av sentralstyret. Til denne posisjonen foreslås: Ketil Solvik-Olsen (Rogaland) Varamedlemmer til sentralstyret i nummerert rekkefølge: 1. Kristoffer Nagell-Dahl (Rogaland) 2. Bjørnar Laabak (Viken) 3. Ingrid Williamsen (Agder) 4. Jon Engen-Helgheim (Viken)

Men mens mange etter hvert har akseptert at det fantes argumenter for at valgkomiteen ikke ønsket å ha to nestledere fra samme fylke, har det vært mindre forståelse for at Dale heller ikke er blitt foreslått til sentralstyret.

Valgkomiteen foreslår at Solvik-Olsen skal overta Søviknes’ plass der når Søviknes «rykker opp» og blir andre nestleder.

Etter det Aftenposten får opplyst fra en sentral kilde ga Dale tidlig beskjed til sine støttespillere om at han ikke ønsket å stille til «duell» med Søviknes om nestledervevet.

Fredag ga han også beskjed om at han ikke ønsker å bli foreslått som benkekandidat til en plass i sentralstyret.

De fleste vurderer det slik at det neppe er tvil om at Dale ville ha vunnet en slik kampvotering. Men han ønsker altså ikke det.

Frps landsmøte avvikles på Gardermoen fra fredag til søndag.

Valgene av nestledere og sentralstyret skjer søndag formiddag. Fristen for å levere inn benkeforslag er lørdag kl. 17.