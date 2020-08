Lysbakken ber Solberg slutte å somle med permittering

Tapte jobber, høy ledighet og en eksplosjon i sosial ulikhet. Det kan bli resultatet hvis regjeringen ikke forlenger permitteringsperioden, frykter SV-lederen.

SV-leder Audun Lysbakken ber regjeringen få på plass en forlenget permitteringsperiode for folk som er rammet av koronainnstramminger i norske bedrifter. Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB-Kristian Skårdalsmo

Nå nettopp

På plass i Arendal før torsdagens partilederdebatt dundrer Audun Lysbakken løs på regjeringen.

Han anklager statsminister Erna Solberg (H) for sommel og kan ikke forstå at hun ikke har fått på plass forlenget koronapermittering for berørte i løpet av sommeren.

– Det aller viktigst akkurat nå er å forlenge permitteringsperioden, sier han til NTB.

– Den mest akutte utfordringen er at vi risikerer svære runder med oppsigelser utover høsten. Mange permitterte er permittert fra bransjer hvor det er stor fare for at aktiviteten ikke tar seg opp igjen i høst, konstaterer Lysbakken.

Massivt krav

Permitteringsspørsmålet ble drøftet på et møte mellom flere statsråder og partene i arbeidslivet onsdag. Også de store arbeidslivsorganisasjonene mener perioden for koronapermittering må forlenges utover dagens ordning, som er ut oktober.

Men regjeringen holder igjen.

– Det er noen dilemmaer her. Hvis vi håndterer dette på en gal måte, så låser vi i verste fall folk inne til en arbeidsplass som blir borte, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Én mulighet er at bedrifter må dele byrden ved at det kommer en ny arbeidsgiverperiode. Da vil arbeidsgiver måtte dekke lønn for de ansatte i et visst antall dager før en ny permitteringsperiode kan starte.

– Vi har sagt til Stortinget at hvis det blir aktuelt med ytterligere forlenget permitteringsperiode, vil vi se på ny arbeidsgiverperiode. Det gjelder fortsatt, sier Isaksen.

– Får smellen nå

Til tross for en sommer hvor mye gikk bedre enn ventet, advarer Lysbakken om at mange bedrifter risikerer å få koronasmellen til høsten.

– Det er all grunn til å tro at det er mange som er permittert fra jobber som vil komme tilbake igjen når vi får en normalisering. De må ikke kastes ut i permanent arbeidsløshet bare fordi reglene tilsier det, sier han.

Lysbakken mener forlenget permittering ville gitt trygghet til mange ansatte innen reiseliv og hotellnæring – bransjer hvor aktiviteten vil ta seg opp når tidene normaliseres.

Samtidig er seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret skeptisk til å utvide permitterings­regelverket fra 30 til 52 uker og la staten betale hele regningen. Problemet er at man ikke da klarer å skille mellom jobber som har livets rett, og de som ikke har det, sier han til NRK.

Lysbakken advarer imidlertid mot å forsterke de allerede negative effektene koronakrisen har på økonomien, ved å støte mange permitterte ut i permanent arbeidsledighet.

– Må stille sosiale krav

Foran en høst hvor mer koronahjelp på nytt blir tema, krever SV-sjefen at det stilles sosiale krav til bedrifter og næringsliv som skal få støtte.

– De som betaler den høyeste prisen, er lavtlønte arbeidsfolk i de delene av arbeidslivet som er mest utsatt for økonomisk nedtur, sier han.

– Hvis ikke det føres en politikk for faktisk å støtte opp om dem, vil denne krisen føre til en kraftig økning i den sosiale ulikheten i Norge, frykter Lysbakken.

Han mener det må stilles krav om at bedrifter som får støtte, ikke sier opp folk. Han etterlyser også krav om at huseiere tar sin del av byrden og minner om at regjeringen i budsjettprosessen i vår fant rom for nye kutt i formuesskatten. Også røde tall i mange kommuner bekymrer SV-lederen, som frykter det vil gi mindre aktivitet og færre i jobb.