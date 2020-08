Abid Raja er ikke offisielt lederkandidat i Venstre. Men han har fartet landet rundt i hele juli.

Hektisk reisevirksomhet i hele juli har gitt Abid Raja fire ganger så mye omtale i norske aviser som lederrival Sveinung Rotevatn.

Dette er ett av mange bilder fra sommerens reiser som Abid Raja har lagt ut på egen Facebook-side. Privat

Ålesund. Hareid. Bergen. Nordfjordeid. Førde. Molde. Voss. Tromsø. Verdal. Steinkjer. Trondheim. Dette er noen av stedene kulturminister Abid Raja har vært innom i løpet av juli.

Reiseprogrammet hans viser hektisk aktivitet hele feriemåneden. Alt fra museer til Olavsdagene i Trondheim har fått besøk av statsråden.

Samtidig har Raja, som ikke har kunngjort at han er kandidat til ledervervet i partiet, deltatt på ti ulike partitreff i løpet av juli.

Det dreier seg om alt fra «partitreff med Fjaler, Askvoll og Sunnfjord Venstre» og «lunsjmøte med Voss Venstre» til «kulturpub og partitreff» i Steinkjer.

Raja har hatt så tett kontakt med egne partifeller at avisen iTromsø påpekte at han brøt enmetersregelen på et møte med fylkeslederen i Troms og Finnmark Venstre: Irene Dahl.

– Synd jeg ikke fikk en større fisk, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn da Aftenposten spurte om å få bruke dette feriebildet han har lagt ut på Facebook. Ørreten er fisket i Rotevatnet på Vestlandet. Privat

Rotevatn: Greit å si ifra at man er lederkandidat

Aktiviteten står i sterk kontrast til Sveinung Rotevatns program for juli.

– Har du vært på noen Venstre-arrangementer i ferien?

– Nei, jeg har hatt fire ukes ferie. Jeg har vært litt her og litt der, sier Rotevatn. Klima- og miljøministeren er så langt den eneste som har kunngjort at han ønsker å bli leder i partiet. Han omtaler alle reisene i ferien som private.

– Er det lurt å ta seg lang ferie før en eventuell lederkamp i Venstre?

– Det vil tiden vise. Jeg er spurt om jeg er lederkandidat og har sagt at jeg er det. Det er greit å si ifra om det. Og jeg tror alle vil ha godt av å ha ferie av og til, sier han. Han legger til at det neste år er valgår og mindre tid til ferie.

En opptelling på medieovervåkningsbyrået Retriever viser at Rajas navn er nevnt fire ganger så ofte i norske aviser som Rotevatns i løpet av 30 julidager: 1585 mot 391.

I dette Facebook-bildet fra juli er Abid Raja sammen med fylkespolitiker Pål Farstad i Møre og Romsdal. Han er en av dem som lenge har uttalt at Raja bør overta ledervervet etter Trine Skei Grande. Privat

Abid Raja har vært i Bergen i juli og har blant annet tatt dette bildet på utsiktspunktet ved Vøringsfossen. Privat

Her deltar Abid Raja (i mørk dress med ryggen til) på et partitreff i Trondheim. Flere medier har meldt at Trøndelag Venstre ønsker Raja som ny partileder. Bildet er tatt i hagen til Erling Moe (stående), gruppeleder i Trondheim Venstre. Privat

Raja: Ferie er ikke noe jeg trakter etter

Kun to julidager er avmerket som ferie i reiseoversikten til Raja som Aftenposten har fått fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Og det stopper ikke der. I helgen har han vært i Bodø og i neste uke skal han både oppom Gaustatoppen, Lillestrøm, Bærum, Gjøvik og Lillehammer.

– Som statsråd er ikke ferie noe jeg trakter etter. Jeg har fått den sjeldne muligheten til å tjene landet mitt fra regjeringshold, og jeg ønsker å gjøre en best mulig jobb hver eneste dag, sier han til Aftenposten.

Før reisen uttalte han til VG at det ville «være en del som tenker at nå reiser han for å lobbe støtte for å bli partileder.»

– For å stanse de spekulasjonene vil jeg derfor alt nå si: Jeg vurderer å ikke stille som lederkandidat på landsmøtet, uttalte han.

Sier egen sektor har stått i fokus

Etter sommerens reiser, unnlater han fortsatt å svare på om han er kandidat til ledervervet.

Konfrontert med at reisevirksomheten kan fortone seg som valgkamp i forkant av valgkomiteens innstilling, sier han at hovedfokuset hans har vært rettet mot kultur og idrett.

– Når en statsråd er ute og reiser, er det helt normalt at man også møter lokallaget i partiet. Jeg har møtt mange lokalpolitikere, både fra Venstre, men også fra andre partier, sier han.

Ellers understreker han at det skjer mye på kultur- og idrettsfronten om sommeren og at det for ham som statsråd er viktig å høre om hvordan sektoren er blitt rammet av koronakrisen.

Juliaktiviteten til Raja skiller seg også tydelig fra de to andre som nevnes som mulige arvtagere etter Venstre-leder Trine Skei Grande – Guri Melby og Iselin Nybø. De har hatt henholdsvis fire og tre ukers ferie.

Om de er lederkandidater, har heller ikke de uttalt seg offentlig om.

Kunnskapsminister Guri Melby skulle hatt fire ukers ferie, men ble sykmeldt etter å ha brukket håndleddet 10. juli. Privat

Melby: Vil først si ifra til valgkomiteen

– Jeg har brukt sommeren på å tenke meg om, om hva som er best for meg selv og for Venstre, sier kunnskapsminister Guri Melby. Konklusjonen vil hun ikke ut med før hun har informert valgkomiteen, som har møte 12. og 13. august.

– Mitt mål er et mest mulig samlende løsning, sier hun.

Hun brakk håndleddet 10. juli og måtte operere. Ferien ble derfor ikke helt som planlagt.

– Folk må bruke ferien slik de føler selv. Jeg hadde et sterkt behov for ferie etter en hektisk vår, sier hun som ble ansvarlig skolestatsråd akkurat da landets skoler stengte på grunn av koronaen. Hun er glad for å ha kunnet bruke mye tid på egne barn og annen familie i ferien.

– Men jeg er imponert over at andre orker litt mer jobbrelatert reisevirksomhet i juli og har energi til det. Så all ære til Abid for at han orker det, sier hun om Raja.

Iselin Nybø har heller ikke kommentert om hun er lederkandidat. Terje Pedersen

Iselin Nybø har hatt tre ukers ferie. Mens hun har hatt ferie, har hun bl.a. vært innom Andøya Space Center i Andøy kommune og vært på bedriftsbesøk i Lødingen kommune sammen med Lødingen Venstre.

Hun er foreslått som leder av eget fylkeslag, Rogaland.

– Det er hyggelig å bli foreslått og det er hyggelig å høre at folk mener jeg ville gjort en god jobb. Nå skal valgkomiteen gjøre sin jobb, og jeg vil ha dialog med komiteen etter sommerferien, sier hun i en SMS til Aftenposten.