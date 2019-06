Det kommer frem i tilrådningen fra Stortingets presidentskap, som er basert på en innstilling fra Stortingets lønnskommisjon.

Det nye lønnsnivået – eller godtgjørelsen, som det formelt omtales som – blir da 987.997 kroner i året for stortingsrepresentantene.

Det er 31.500 kroner mer enn tidligere, og tilsvarer ifølge presidentskapet årets frontfagsoppgjør på 3,2 prosent.

Ligger an til millionlønn fra 2020

Med en tilsvarende utvikling neste år, vil stortingspolitikerne tjene 1.010.497 kroner fra 2020.

Stortingspresidenten skal tjene det samme som statsministeren, og det innebærer et lønnsnivå på 1.735.632 kroner.

Første visepresident har en fast tilleggsgodgjørelse på 14 prosent, mens øvrige visepresidenter og komitéledere får 7 prosent ekstra. Det innebærer at disse vil tjene henholdsvis 1.126.316 og 1.057.156 kroner dersom forslaget tas til følge av Stortingets flertall.

I 2018 ble det bråk da det ble foreslått en lønnsøkning på 26.000 kroner for stortingspolitikerne. SV-leder Audun Lysbakken mente dette var «feil politisk signal», og både SV, Rødt og MDG leverte forslag om lønnskutt eller en lavere økning.

Ville ikke forsvare eget vedtak om lønnsøkning

Flertallet vedtok likevel å øke lønnen med 26.000 kroner, uten at noen politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet eller KrF ville gå på talerstolen for å forsvare hvorfor de stemte for.

Debatten om lønnsnivået kom opp i kjølvannet av de enorme kostnadsoverskridelsene i Stortingets byggeprosjekt, der flere representanter hadde tatt til orde for at Stortinget burde spare penger for å dekke inn ekstrautgiftene i milliardklassen.

Etter Aftenpostens avsløringer om romslig pengebruk på fest, moro og juks med reiseregninger, foreslo Rødt igjen å kutte i lønnen. Dette er blitt nedstemt av flertallet.

Hvorvidt flertallet på Stortinget vil vedta å gi seg selv denne lønnsøkningen, skal avgjøres torsdag 20. juni.