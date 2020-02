Bru er blitt hyppig nevnt som kandidat til å ta over etter nestleder Bent Høie, som takker av på vårens landsmøte. Onsdag formiddag skriver NTB og Aftenbladet at valgkomiteen har innstilt 33-åringen som nestleder.

Hun har i lang tid vært ansett som ett av Høyres største politiske talenter. I dag er hun leder av Høyres Kvinneforum.

Bru ble innvalgt på Stortinget i 2013 og representerer Rogaland.

I slutten av januar ble hun utnevnt til ny olje- og energiminister i statsminister Erna Solbergs (H) regjering.

Sanner ønsker gjenvalg

Høie har vært partiets 2. nestleder siden 2010. Høsten 2021 blir han ny fylkesmann i Rogaland og tar derfor ikke gjenvalg.

– Jeg er utrolig takknemlig for å ha fått muligheten til å være en del av Høyres ledelse i så mange år og er veldig glad for å se at det er så mange flinke folk i partiet som kan overta, sa Høie, som også er helseminister, til NTB før jul.

Den andre nestlederen, Jan Tore Sanner, har sagt at han ønsker gjenvalg. Han har vært nestleder siden 2004. Det er ikke bekreftet om valgkomiteen innstiller på at Sanner skal gjenvelges. Aftenposten har tidligere skrevet at komiteen har fått innspill om å vrake ham av hensyn til behov for fornyelse i ledelsen.

Også Torbjørn Røe Isaksen og Gunn Cecilie Ringdal ønsker gjenvalg i Høyres arbeidsutvalg. Erna Solberg ønsker en ny periode som leder av partiet.

Det samme gjør tre av de landsmøtevalgte medlemmene av sentralstyret, nemlig Erling Kagge, Mudassar Kapur, og Hanne Alstrup Velure. Janne Fardal Kristoffersen ønsker derimot ikke gjenvalg. Det er ikke kjent hvem som erstatter Kristoffersen.

Saken oppdateres.