I Granavolden-plattformen brant Frp for å begrense bruken av fotobokser med gjennomsnittsmåling, og fikk det gjennom. Nå sier Norges nye samferdselsminister til NRK at han vil ha mer snittmåling på norske veier.

– Denne typen virkemidler begrenser dødsulykker og alvorlig skadede med 50 prosent, og da er dette et så godt virkemiddel at vi er nødt til å bruke det, sier Hareide.

Han påpeker at det er tydelige faglige anbefalinger på at det er et godt verktøy.

– Det kommer ikke til å bli streknings-ATK på alle veier i Norge, men på de mest farlige, der skal vi bruke det, sier Hareide.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud i Frp synes det er veldig synd hvis den ferske statsråden nå ikke følger det som står i Granavolden, og mener det er veldig tydelig i plattformen at bruken av fotobokser med gjennomsnittsmåling skal begrenses. Hareide påpeker at «å begrense» ikke er ensbetydende med at noe ikke skal brukes i det hele tatt.

– Jeg følger Granavolden-erklæringen og bruker dette verktøyet der vi trenger det mest, svarer Hareide.

Frp mener heller trafikken kan gjøres tryggere ved å bygge bedre veier, flere firefelts motorveier og langsgående striper – rumlefelt – som gir et signal til fører når kjøretøyet tangerer eller kjører over linjen.