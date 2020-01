Vågeng går av som Nav-sjef i august

* Siden 2012 eller før har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Feiltolkningen kan også gå lenger tilbake.

* Minst 75 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014-2019, ifølge tidligere riksadvokat Tor-Aksel Buschs redegjørelse for Stortingets kontrollkomité 9. januar.

* Av disse er 44 personer idømt ubetinget fengsel. De resterende er enten idømt betinget fengsel eller samfunnsstraff.

* Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort en rekke feilaktige saker og hadde i midten av desember utbetalt rundt 5 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav.

* Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

* Nav konkluderte 22. januar med at det ikke er funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for andre ytelser.

* Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni.

* Utvalget vil konkludere om tidsspørsmålet i en delrapport som er ventet i månedsskiftet januar/februar.

* Samtidig undersøker Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité saken.

* Rødt, SV og MDG har allerede varslet mistillit mot tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Etter at Hauglie gikk av, sier SV at de vurderer et såkalt daddelvedtak – den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan gi uten å fremme mistillit – direkte mot statsminister Erna Solberg (H).

(Kilde: Riksadvokaten, Nav, NTB)