Høie opplyser under en orientering onsdag formiddag at det vil bli satt inn ekstra fly for å kompensere for problemene som har ført til en krise i beredskapen for ambulanseneflyene i Nord-Norge.

Han opplyser videre at regjeringen har bestemt at Forsvarets helikopter som er stasjonert i Kirkenes, vil bli stående til 15. januar. Opprinnelig var det bestemt at helikopteret ville stå til 1. januar.