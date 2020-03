Det er misnøye og frustrasjon med Frp blant resten av opposisjonen etter forhandlinger natt til torsdag om den andre delen av regjeringens økonomiske krisepakke.

Første del ble lagt frem mandag. Partiene er nå i et siste møte om pakken, før den etter planen blir behandlet av Stortinget kl. 10.

Den planlagte pressekonferansen kl. 09.30 er imidlertid utsatt noe.

Etter det Aftenposten får opplyst ligger det an til vekslende flertall – men med bred enighet om det aller meste.

Både Ap, Sp, SV og Rødt har i forhandlingene vært opptatt av at krisehjelp ikke skal gå til selskaper som tar ut utbytte eller betaler ut bonuser.

– Alle som mottar kriselån eller garantier fra staten, signerer på at de ikke tar ut penger fra bedriftene før gjeld til fellesskapet er betalt tilbake, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG tidligere i uken.

Ba om krisehjelp – planlegger utbytte

Problemstillingen er aktualisert av børsnoterte Aker Kværner, der styret har foreslått for generalforsamlingen senere i år å utbetale 1,7 milliarder kroner i utbytte , ifølge en artikkel i DN.

Aker-sjef Øyvind Eriksen skrev nylig et brev til til NHO, gjengitt i VG, der han lister opp forslag til en rekke statlige tiltak for norsk olje- og gass-industri, samt leverandørindustrien.

I forhandlingene var lenge Frp med på dette forslaget, men sent i natt skiftet partiet side. Det skjer selv om Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug for får dager siden rykket ut i Klassekampen og signaliserte det motsatte.

«Utbytte fra konsernet og/eller datterselskap i konsernet som går ut av selve konsernet, vil (...) være en indikator på at selskapets likviditet ikke er så presset at de trenger statlig støtte, og derfor bør den heller ikke innvilges», skrev Listhaug i en e-post til avisen.

Nå ligger det imidlertid an til at det ikke blir noen nye begrensninger på utbytte, forteller kilder til Aftenposten.

Åpner for at staten kan kjøpe bedrifter

I forhandlingene går Stortinget også inn for å kutte arbeidsgiveravgiften, slik DN har omtalt, med fire prosentpoeng i et midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for en termin, det vil si to måneder.

Flere kilder forteller til Aftenposten at dette var et rødgrønt forslag, som Frp tok med seg til regjeringspartiene i natt. Dette har også skapt frustrasjon.

Etter det Aftenposten får opplyst, ligger det også an til at Stortinget vedtar formuleringer om at staten skal kjøpe opp bedrifter som følge av koronakrisen, uten at noen spesifikke bedrifter er nevnt.