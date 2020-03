Stortinget vurderer om kriseloven skal gjelde i tre måneder og ikke seks som regjeringen har foreslått. Etter det Aftenposten har fått opplyser er dette spilt inn fra flere partier. En av grunnen er at Stortinget i juni tar ferie og at det ikke samles igjen før til høsten. I denne perioden vil ikke Stortinget kunne kontrollere hvordan regjeringen bruker loven.

Aps leder Jonas Gahr Støre bekrefter overfor Aftenposten at redusere loven til bare på virke i tre måneder er av de tingene som drøftes.

Støre er saksordfører for kriseloven, og den som leder arbeidet med loven i Stortinget.

– Vi har begynt diskusjonene. Jeg opplever at partiene har felles holdning og stiller grundige og kritiske spørsmål til loven, sier Støre.

Juridiske eksperter har vært meget kritisk til regjeringens forslag til kriselov som gir den fullmakter ingen annen norsk regjering har fått i fredstid.

Advokatforeningen mener den kan true rettssikkerheten.

SVs leder Audun Lysbakken varsler at partiet ikke kan stemme for loven, slik regjeringen har foreslått den.

Ingen tid til bred høring

– Det er ikke tid til brede høringer. Man bør få lovforslaget belyst fra miljøer som kan ha synspunkter på innretning, virkeområde og mekanismer, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Dette er de Stortinget har bedt om råd og innspill fra:

Professor Hans Petter Graver

Professor Eivind Smith

Professor Eirik Holmøyvik

Professor Terje Einarsen

Advokatforeningen v/generalsekretær Merete Smith

Dommerforeningen v/leder Wiggo Storhaug Larssen

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) v/leder Adele Matheson Mestad.

Rådene eller innspillene fra de juridiske ekspertene til Stortinget vil bli offentliggjort i løpet av ettermiddagen fredag. Deretter skal den nye koronakomiteen starte arbeidet med loven.

Klokken 13 skal komiteen, som ledes av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, ha en høring med justisminister Monica Mæland.

Støre sier at disse innspillene til de løsningene som komiteen legger vekt på i sin behandling.

Loven er blitt til i ekspressfart. Vanligvis tar det år å lage en ny lov, det gikk det unna på tre dager.

– Vi vil jobbe med innspill fra partiene. Siktemålet er å avgi innstilling lørdag morgen og behandle den i Stortinget klokken 10 lørdag, opplyser Støre.

Hva må endres?

– Er det noen deler du mener bør endres?

– Det er behov for å utdype og presisere virkemåten mot Stortinget. Den sikkerhetsventilen som er viktig, er at en tredjedel i Stortinget kan sette ned foten for lovendringer fra regjeringen. Det må klargjøres at dette gjelder enhver beslutning regjeringen tar med hjemmel i denne loven. Stortinget må operativt gjøre det på en måte som ikke er komplisert, og det må være en informasjonsflyt som gjør det mulig, sier Støre.

Ifølge forslaget kan et mindretall på en tredjedel oppheve vedtak som regjeringen har gjort og som opphever norske lover vedtatt av Stortinget.

Hvor lenge skal den vare?

Han mener det også blir debatt rundt varigheten av loven. Den er satt til seks måneder, men det er allerede nå klart at det er et hett tema i Stortinget om at den bare skal virke i tre måneder. Så er det spørsmål om en eventuell forlenges, og hvordan det skal skje.

– I tillegg er det noen forhold i selve lovteksten der vi har kommentarer og innspill. Det er ikke overraskende når en lov kommer på den måten, sier han.

Regjeringen ønsket at loven skulle vare i ett år, men etter konsultasjoner med Stortinget endte forslaget på seks måneder.

Endelig lovvedtak skjer tirsdag.

Kritiske innspill

Rødts leder Bjørnar Moxnes sier til Aftenposten at partiet vurderer å si nei til fullmaktsloven. Han mener loven undergraver demokratiet og at det ikke er veien å gå i kampen mot en pandemi.

– Loven må avgrenses slik at regjeringen bare kan gå utenfor Stortinget om det dreier seg om å hindre alvorlige skadevirkninger, sier han.

Innvendingene som nå kommer må bli lyttet til. At Stortinget har god kontroll med regjeringen er viktig for tilliten i befolkningen, og den tilliten er gull verdt i en krisetid.

– I vårt parti er det sterk skepsis. Både fordi det er uklart hvor bredt loven kan bli tatt i bruk, og fordi Stortingets mulighet for løpende kontroll er for svak, sier SV leder Audun Lysbakken, som sier de ikke kan stemme for forslaget slik det foreligger.

– Blant tingene vi diskuterer er hvordan vi kan sørge for at bruken av loven begrenses til de tilfellene hvor det er absolutt nødvendig, og hvor lenge den skal vare, sier han.

Olav Olsen

Regjeringen lytter

Regjeringen kommer til å lytte til innspillene fra Stortinget i arbeidet med den nye krisefullmaktsloven, ifølge statsminister Erna Solberg H).

Hun drøftet loven på et møte med Stortingets nye koronakomité torsdag.

– Alle lover vedtas av Stortinget. Vi har fremmet vårt forslag, så vil Stortinget diskutere det, sa Solberg på spørsmål fra NTB.

– Vi har vært på denne diskusjons- og tilbudssiden fra regjeringens side siden søndag. Det betyr at vi vil se på mulige endringer, slo hun fast.