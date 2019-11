– Vi vil at de fem partiene i opposisjonen skal samles om et tydelig alternativ til dagens regjering. Vi bør finne sammen, slik at vi kan skape forandring sammen, sier SV-leder Audun Lysbakken etter landsstyremøtets uttalelse lørdag.

Han mener både Arbeiderpartiet, MDG, Rødt og Senterpartiet nå har et ansvar for å få til en kursendring og sikre rødgrønt flertall.

– Folk ønsker handling mot klimakrisen og sentraliseringen, og folk vil se en kraftfull politikk for å få ned forskjellene i det norske samfunnet, mener SV-lederen.

– Hele opposisjonen bør finne sammen

Lysbakken sier at forhandlinger etter valget får avgjøre hvem som skal sitte i en ny regjering.

– Men hele opposisjonen bør finne sammen i en rødgrønn allianse for å få en ny regjering på plass, sier han.

Landsstyremøtet mener omfanget av den felles plattformen må diskuteres nærmere, og poengterer at den ikke vil erstatte partienes egne programmer.

– En felles politisk plattform vil gjøre at vi kommer i gang med å planlegge den politiske snuoperasjonen som kan få forskjellene ned, stoppe sentraliseringen og bekjempe klimakrisen, sier Lysbakken.

Ikke aktuelt for Senterpartiet

Det er imidlertid mange mulige skjær i sjøen for SVs drøm om femtallige opposisjonssamarbeid. For Senterpartiet er en felles plattform uaktuelt.

– Vi må nå konsentrere oss om sakene, ikke om samarbeidskonstellasjoner. De enkelte partiene er i ferd med å starte prosessen med partiprogram for 2021. Det vil gi velgerne svar på hvilken politikk partiene vil føre og søke oppslutning om. Å lage rødgrønn plattform i tillegg til dette ser ikke Senterpartiet som aktuelt, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har lenge vært klar på at han ønsker seg et regjeringssamarbeid med Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet.

Vanskelig tropp å samle

Til tross for at Senterpartiet er i medvind for tiden, vil et Sp og Ap-samarbeid trolig bli avhengig av minst ett parti til for å kunne få flertall etter stortingsvalget om to år.

I et intervju med Vårt Land i oktober ble SV imidlertid ikke nevnt av Sp-lederen som et alternativ til samarbeidsparti.

I tillegg har både Ap og Senterpartiet et noe kjølig forhold til MDG, som også er blokkuavhengige.

– Det er et grasrotdemokrati som må ta stilling til eventuelle samarbeidsformer og forhandlingskrav. Det kommer vi nok til å lande på landsmøtet vårt i 2021, så det er for tidlig å snakke om dette nå, sier nasjonal talsperson i MDG, Arild Hemstad, til NTB.

Han legger til at partiet i utgangspunktet er åpne for å samarbeide med alle partier – bortsett fra Fremskrittspartiet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sa til Klassekampen i oktober at han ikke ønsker å sitte i regjering etter neste valg. Han var imidlertid åpen for å sikre en rødgrønn regjering gjennom en samarbeidsavtale.