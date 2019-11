AUF ber Støre åpne døra for samarbeid med Rødt og MDG

Flere sentrale topper i Ap har åpnet for et regjeringssamarbeid med Miljøpartiet De Grønne (MDG) etter stortingsvalget i 2021. AUF, Arbeiderpartiets ungdomsparti, vil også samarbeide med Rødt.

– På nåværende tidspunkt er det ikke riktig å stenge noen dører for noen av de på venstresiden som vil bidra til regjeringsskifte i 2021, sier AUF-leder Ina Libak til Klassekampen.

Libak understreker samtidig at det er viktig «å ta ting i riktig rekkefølge».

– Når jeg nå sier at man bør åpne for samarbeid, må man på et senere tidspunkt sette seg ned og se hvordan en regjering faktisk skal se ut. Det er det ikke riktig tidspunkt for nå, sier AUF-lederen.

Til avisen skryter hun av lokale rødgrønne samarbeid, særlig med MDG. I både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand inngår Ap og MDG i samarbeidskoalisjoner.

Det har provosert flere industritopper i LO at Ap-topper åpner for et MDG-samarbeid. Libak sier hun har stor respekt for bekymringen i fagbevegelsen opplever.

– Det er reelle bekymringer vi må svare på. Det viktigste vi skal gjøre fremover er å legge en plan for rettferdig omstilling som både kutter utslipp og holder folk i jobb, sier hun.