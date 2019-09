Senterpartiet puster Ap i nakken i meningsmålinger for det sammenslåtte Trøndelag, men tonen mellom de rødgrønne kameratene er alt fra hjertelig. På den store markedsdagen i Vuku i Verdal står mannen som kan stanse Aps Tore O. Sandviks drøm om å bli den første folkevalgte ordføreren i det nye storfylket, nemlig Trøndelags varaordfører Tomas Iver Hallem fra Sp.

Han har skapt stor uro i den politiske andedammen i Trøndelag, fordi han ikke vil si hvem Sp vil samarbeide med etter valget.

– Hvorfor ikke?

– Sp er et selvstendig alternativ som de andre må forholde seg til. Det er stemmene fra trøndere som avgjør hvor sterke vi blir i fylkestinget. Da er det spesielt at vi skulle gi vekk forhandlingsmakt og dermed mulighet for gjennomslag i forkant av et valg. Særlig til ett av de andre partiene som helt eller delvis har vært med å ta vekk noen av de strukturene som vi mener skal være viktig for vekst og utvikling i hele Trøndelag, sier han – og retter skytset mot Aps mange kompromisser med regjeringen.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik fra Ap, som i dag regjerer med Sp, mener at Senterpartiets velgere fortjener å få vite før valget hvilken linje partiet legger seg på.

– Om Sp slipper til sentraliseringspartiene Høyre og Frp i styringen av Trøndelag, tror jeg det vil straffe seg ved neste valg, sier han, der han holder valgtale i Levanger sammen med Jonas Gahr Støre som turnerer Trøndelag.

Fakta: Tomas Iver Hallem Født i 1975 i Verdal. Fylkesvaraordfører i Trøndelag fra 2018. Valg inn i Verdal kommunestyre første gang i 1995. Utdannet innen plate-, sveise- og konstruksjonsfag fra Verdal videregående skole, agronom fra Mære landbruksskole. Har vært melkebonde, skogsarbeider samt sveiser ved Aker Verdal.

Kompromissenes skyld

Men hvordan kunne Ap bli nesten halvert på fire år i et område som har vært regnet for en bastion?

Bjørn Aarstad har 36 år for Ap i kommunestyret i Verdal og bakgrunn som klubbformann på det som nå er Kværner Verdal. Han er ikke i tvil om hva som har skapt problemene for Ap:

– Det er alle kompromissene som Ap har inngått med regjeringen. De har bidratt til at Trygve Slagsvold Vedum rir på en bølge, sier han.

Andre viser til at tilbakegangen er lik stort sett i alle trøndelagskommuner. Der Ap lå langt over landsgjennomsnittet, er oppslutningen også her nede på 20-tallet. Dette tolkes som det er en nasjonal trend og at dette er skapt sentralt.

Drama i Verdal

Pål Sverre Fikse er ordførerkandidat for Sp i Verdal kommune. I en lokal måling gjort for Trønder-Avisa i august, fikk Sp 48,6 i Verdal. Ap fikk 29,6. I 2015 fikk Ap 43,7 og Sp 29,9 prosent ved valget.

– Lensmannskontoret i Verdal er det kontoret i Trøndelag som har mistet flest årsverk med politireformen. Nord universitet vil legge ned aktiviteten i Verdal. Vi har sett at flere sentrale reformer slår direkte negativt ut for Verdal, noe som styrker Sp her, sier han.

I Vedal har alle partier gått sammen for et skifte etter en lang periode med Ap-styre.

Han viser også til lokale saker som skolenedleggelser som har bidratt til å styrke Sp.

Hallem fra Sp mener at Ap har glemt at det skal være tjenester der folk bor og tenker mer på effektivitet, rasjonalisering og større enheter.

Blås i meningsmålingene

Ap-leder Støre har i to dager turnert Trøndelag. Han har delt ut roser og rost lokale tillitsvalgte:

– Det kommer meningsmålinger og det finnes kommentatorer. Blås i dem. De siste dagene gjelder det å stå på, avsluttet han talen på et fullsatt torg i Stjørdal.

Han vil ikke utelukke at kompromissene med regjeringen i alt fra forsvarsforlik til politireform kan ha spilt inn i de lokale målingene. Men minner også om at det har vært en kvalitet ved Ap at partiet har tatt ansvar og påvirket løsninger, selv om man ikke har hatt flertall.

– Men jeg vil si at utsiktene til flere forlik med denne regjeringen når en ser på hvordan den har forvaltet dem, er ikke lyse, avslutter han.

Hva med 2021?

Etter årets valg kan Trøndelag bli det politiske utstillingsvinduet for Sp.

– Dersom det velger å gå mot høyre for å sikre seg ordførerkjedet, vil det påvirke samarbeidsklima ved 2121-valget?

– Det har jeg ikke gjort meg opp en mening om. Det er vanskelig å si fordi det politiske landskapet nasjonalt er i så stor bevegelse. Aps store fall, hvor stanser det, spør Hallem.

Sps fylkesordførerkandidat mener at dersom Ap, Høyre og Sp blir mer jevnstore etter valget i 2012, må de andre partiene forholde seg til et sterkere sentrum.

– Det var riktig å gå inn i regjeringssamarbeid med Ap i 2005, men går det for langt til venstre, kan det bli krevende å finne politiske løsninger mot sentrum, sier han.

Jonas Gahr Støres analyse er annerledes og viser til at Sp posisjonerer seg som et tydelig opposisjonsparti til regjeringen.

Han sier at han ikke kan se for seg at det får konsekvenser for rikspolitkken. Og begrunner det med det budskapet som ledelsen i Sp har om samfunnsutviklingen når gjelder desentralisering og kampen mot kommersielle krefter.

– Og det samarbeidet vi har hatt i slike saker, sier han.