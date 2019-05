Nå skroter Rødt betegnelsen «pampevelde». De får likevel ikke en krone fra LO.

Mens LO-familien pøser ut millioner til de tre rødgrønne partiene foran årets valgkamp, lever Rødt fra hånd til munn.

Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen vedgår at Rødt knapt har penger til å drive valgkamp.

– Men vi har et fantastisk bakkemannskap som står på, selv om vi ikke engang når de andre partiene til knærne når det gjelder økonomiske muskler.

– Ikke naturlig å støtte Rødt

Et enstemmig styre i Fagforbundet, det største forbundet i LO, bevilget i april 10,5 millioner kroner til Ap, SV og Sp.

Ap får om lag halvparten av pengene, 5 millioner kroner. I tillegg får Ap en årlig «aktivitetsstøtte» fra Fagforbundet på 1 million. Dermed gir Fagforbundet totalt 6 millioner til Ap i 2019.

SV får 1,25 millioner kroner og 1 million i «aktivitetsstøtte» – totalt 2,25 millioner for inneværende år. Sp får det samme som SV – 2,25 millioner.

– Vi fant det ikke naturlig å støtte Rødt, sa leder i Fagforbundet, Mette Nord til Aftenposten.

Sp samarbeider med Høyre i mange kommuner. I Trøndelag ligger det an til et formalisert samarbeid mellom Sp og Høyre, både i det nye fylkestinget og i Trondheim.

Rødt gjør seg lekker

Samtidig fosser Rødt frem på målingene. Siste halvår har partiet ligget godt over sperregrensen. I Oslo har partiet vært nær 10 prosent på flere målinger. Bakgrunnstall viser at Rødt stjeler mange misfornøyde Ap-velgere, men partiet får også velgere fra SV og Sp.

Flere tillitsvalgte og lokale ledere i fagbevegelsen er også Rødt-medlemmer.

På helgens landsmøte gjøres det et iherdig forsøk fra partiledelsen på å gjøre seg lekker overfor fagbevegelsen.

Dagens kritikk i partiprogrammet mot «pampeveldet» foreslås strøket. Det er likevel mange delegater som mener «pampevelde» gir en god beskrivelse av realitetene og at ledelsen i deler av fagbevegelsen har for høy lønn og for mange goder.

Programkomiteens enstemmige uttalelse om å fjerne pampekritikken skal opp til votering søndag.

– Rødt kjemper hardest for LOs krav

Hansen sier hun skjønner at formuleringene om pampevelde kanskje skremmer toppene i fagbevegelsen.

– Men det burde vært uproblematisk. De burde heller se at vi jobber helt i tråd med fagbevegelsens krav. Og på dette landsmøtet fjerner vi også disse formuleringene.

Fakta: Her er LOs begrunnelse for å droppe Rødt-støtte LOs støtte til bare tre av fire rødgrønne partier begrunnes med vedtaket fra LO-kongressen i 2017 «Det formelle fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet er en forutsetning for arbeiderbevegelsens styrke. LO må fortsatt samarbeide med Arbeiderpartiet om å styrke det fagligpolitiske samarbeidet på lokalt plan. LO vil kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle. LOs 34. ordinære kongress slår derfor fast at landets fagorganiserte er best tjent med et nytt flertall, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet. LO kan støtte og samarbeide med partier som stiller seg bak våre mål, og som bygger på det parlamentariske demokratiet som styringsform, anerkjenner den viktige jobben som gjøres av våre tillitsvalgte på alle nivå, og den sentrale rollen det norske trepartsamarbeidet har. På denne bakgrunn bevilger LO-kongressen 10 mill. til Ap, 2 millioner til SV og 1 million til Sps valgkamper». Et forslag på LO-kongressen i 2017 om å støtte Rødt ble nedstemt. Kilde: lo.no

– Rødt er det partiet som kjemper hardest for LOs krav. Vi får alltid full score i LOs undersøkelser når de spør om partienes syn på LOs saker, sier Hansen.

Hun viser til at «Rødts 100 folkevalgte landet rundt, i Kragerø, Bodø, Gjøvik og Oslo» jobber beinhardt for anstendige arbeidsvilkår, for rekommunalisering og mot velferdsprofitører.

– Dette er helt i tråd med fagbevegelsens krav.

– LO-lederen bør gå foran

Rødts profilerte ordførerkandidat i Stavanger, Mímir Kristjánsson, sier partiet ikke er vant til å ha penger og at «vi klarer oss nok uten, nå også».

– Men det som er dumt, er at mange i Rødt som gjør en kjempejobb i Fagforbundet og i LO, får et ikke-godkjent-stempel i pannen av Mette Nord og LO-lederen. Det er uheldig.

– Rødt kan ikke lenger behandles som et B-parti på venstresiden av LO-ledelsen. Jeg synes det er en selvfølge at fagbevegelsen i 2021 behandler Rødt akkurat slik de behandler de andre rødgrønne partiene og fordeler støtte etter partienes oppslutning. LO-lederen bør gå foran, sier han.

LO sentralt pleier ikke gi pengestøtte til lokalvalgkampen. Slik blir det også i år.

Fakta: LO sentralt med 7 millioner i «årlig driftsstøtte» til Ap LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og LO sentralt gir årlig Ap en driftsstøtte på 7 millioner til seminar, kurs og skolering. I stortingsvalgår bevilger LO-kongressen i tillegg en større pengegave. I 2017 var den på 10 millioner kroner, slik at Ap totalt fikk 17 millioner kroner fra LO for to år siden. I tillegg får Ap mange små bidrag fra lokale klubber og foreninger. Det samlede beløpet til stortingsvalgkampen i 2017 nærmet seg dermed 30 millioner kroner.

Rødt har fått «småpenger» fra lokale klubber. I 2017 fikk de 50.000 kroner fra Fagforbundets Oslo-avdeling. Samme år fikk Rødt 50.000 kroner fra Norsk Nærings- og nytelsesarbeiderforbund (NNN).

I 2019 har ikke Rødt mottatt en eneste krone fra organisasjoner, bare fra privatpersoner som Bjørnar Moxnes (27.000 kroner), Torstein Dahle (39.000 kroner) og Sigurd Allern (12.000 kroner).

Mette Nord i Fagforbundet sier de har hatt et samarbeid med de tre rødgrønne partiene siden 2005.

– Men hvorfor gir dere penger til Sp, og ikke til Rødt?

– Landsmøtet i Fagforbundet i 2017 vedtok å videreføre samarbeidet fra 2005. Et forslag om samarbeid og pengestøtte til Rødt falt.

Hun sier bærebjelkene i samarbeidet med Ap, SV og Sp er «trepartssamarbeidet og en tydelig markering mot sentralisering».

– Men Rødt er tydelig imot sentralisering og klar på faglige rettigheter?

– Vi har ikke hatt et samarbeid med Rødt om politikkutvikling. Vi har heller ikke vært invitert til det, sier Nord.

– Har Rødts formuleringer om pampevelde hatt betydning?

– Rødt har skapt noen fiendebilder mot fagbevegelsen, ja. Det må sies.

– Men har det hatt betydning?

– Det er nok en side av det hele, ja.

– Tror du dette kan endre seg og at Fagforbundet kan snu?

– Nå får vi se hva som skjer lokalt og nasjonalt. Det er lenge til 2021. Vi vil også avvente og se hvilke programmer partiene går til valg på da.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen vil ikke stille til intervju. Han vil ikke svare på spørsmål om hva han synes om at Rødt får null kroner og om han vil ta initiativ til å endre dette på foran LO-kongressen i 2021.

Info-avdelingen i LO opplyser i en e-post at Gabrielsen stiller seg bak kongressens vedtak og at han ikke forskutterer hva som skjer om to år.

Leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO, Wegard Harsvik, sier dette om hvorfor ikke Rødt får støtte.

– Dette ble bestemt av LO-kongressen. Det ble ikke gitt noen særskilt begrunnelse for hvorfor Rødt ikke fikk.

– Men mange reagerer på at Sp, som lokalt også samarbeider mye med høyresiden, får støtte, mens Rødt ikke får. Hvorfor er det slik?

– Dette er det altså kongressen som har bestemt. Jeg kan ikke spekulere i hva kongressen her har tenkt.

– Rødt stjeler misfornøyde Ap-velgere og velgere fra SV og Sp. Vil det være naturlig at LO-kongressen snur foran stortingsvalget?

– Det må kongressen i 2021 ta stilling til, sier Harsvik.