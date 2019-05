– Det er faktisk helt uaktuelt, sier Rødt-leder Bjørnar Moksnes når vi spør om det er aktuelt for Rødt å bli del av en rødgrønn regjering – hvis partiet kommer på vippen i Stortinget om to år.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har for lenge siden avvist regjeringssamarbeid med Rødt. Men siden da har Rødt etablert seg tilsynelatende trygt og godt over sperregrensen. I Oslo har partiet vært nær 10 prosent I Oslo på flere målinger. I 2015 fikk Rødt 5 prosent av stemmene i Oslo.

– Vi skal ikke sitte ved Kongens bord og nikke

Moxnes sier Rødt uansett ikke vil kreve regjeringsmakt, selv om oppslutningen dobles og partiet kan kreve posisjoner i bytte for støtte.

Hvis dagens målinger slår til, vil Rødt kunne komme inn på Stortinget med 10–16 stortingsrepresentanter.

– Hvorfor vil det være helt uaktuelt med et regjeringssamarbeid også i en slik situasjon?

– Vi er ikke sterke nok. Vi er langt unna å gå i regjering. Det kan vi ikke gjøre før vi er sterke nok.

– Venstre og KrF har bare åtte stortingsrepresentanter, men er med i Solberg-regjeringen. Hvorfor kan ikke en Rødt-gruppe på 10 eller flere være nok til å gå i regjering?

Terje Bendiksby, NTB scanpix

– I en slik situasjon vil vi ni av ti Rødt-representanter ha null erfaring fra Stortinget. Skal vi i regjering så er ikke det for å være lett match for Støre. Vi ska ikke sitte ved Kongens bord og nikke til det Ap foreslår.

– Men bedriver dere da en ren Frp-strategi fra Carl I. Hagens tid som leder, da det viktigste var å være i opposisjon og få størst mulig oppslutning?

– Dette er en maktstrategi. Går man inn i regjering uten tilstrekkelig styrke, så vil du sitte der og utøve avmakt og bli diktert, sier Moxnes.

– For å si det slik: Jeg og Raymond har ikke et felles politisk prosjekt.

I Oslo er holdningen den samme. Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt, sier det ikke er sannsynlig at Rødt går inn i en «byregjering» – gitt fortsatt rødgrønt flertall med Rødt på vippen.

I dag sikrer Rødt flertall for byrådet i Oslo gjennom en samarbeidsavtale med partiene Ap, SV og MDG. Raymond Johansen (Ap) er byrådsleder

– Det er ganske uaktuelt for oss å stå sammen med de andre partiene og utgjøre et flertall for en politikk vi er grunnleggende uenig i, sier Evenrud.

Hun sier det tok «himla lang tid» i 2015 å bli enige om samarbeidsavtalen som ble inngått da. Hun tror det er «svært usannsynlig» at Rødt blir enige om en helhetlig politikk på alle områder med Raymond Johansens Ap.

Fakta: Rødts gjennomslag i Oslo Her er noen av seirene Oslo Rødt fikk for å love flertall bak budsjettene til det rødgrønne byrådet i perioden 2015–2019: Nei til private barnehager. Kommersielle aktører skal ikke kunne bygge eller drifte nye barnehager.

Det skal etableres flere kommunale utleieboliger, som skal spres over hele hovedstaden. Standarden skal også heves.

Full stans i ytterligere privatisering i velferdstjenester

Styrke økonomien til Oslos bydeler, utover det Ap la opp til.

Nei til nye, kommersielle privatskoler

En løsning på den langvarige arbeidskonflikten i Oslo havn

Rødt står fritt til å stemme sammen med de borgerlige partiene i enkeltsaker der Rødt er uenige med byrådspartiene.

Men Rødt forplikter seg til å støtte helheten i byrådets årlige budsjettforslag og sørge for at det får flertall.

Rødt fikk én heltidspolitiker. Eivor Evenrud, gruppeleder i Oslo, er nå nestleder kultur- og utdanningskomité.

– I avtalen fikk vi gjennomslag for innmari viktige saker for Rødt. Jeg mener det er politikk som de andre byrådspartiene i dag ser at også de har dratt god nytte av, særlig det med nei til velferdsprofitører i barnehagesektoren og sykehjemmene.

– Denne avtalen har fungert veldig bra for Rødt, sier hun.

I dag møtes Johansen og Evenrud «av og til» for å snakke om saker som kan berøre samarbeidsavtalen. For øvrig er det liten kontakt.

– Er dagens modell, med en samarbeidsavtale, egentlig perfekt for både Raymond Johansen og deg? Du slipper å se Raymond hver dag, og han slipper å se seg. Og så møtes dere en sjelden gang. Er det en vinn-vinn-situasjon?

– Både for meg som gruppeleder og for Raymond så er det helt fint at vi slipper å snakke med hverandre hver dag.

– Fordi?

– Fordi vi tilhører to helt forskjellige partier. Det er store skillelinjer mellom oss. For å si det slik: Jeg og Raymond har ikke et felles politisk prosjekt. Vi deler en del, men det er veldig mye vi ikke deler. Så at vi slipper å sitte sammen hver dag er helt greit, for oss begge, tror jeg.

Rolf Øhman

Fakta: Her har Rødt makt i dag Partiet har 100 folkevalgte kommunestyrerepresentanter i 49 kommuner. Partiet er representert i fem fylkesting. I Oslo har Rødt en samarbeidsavtale med byrådet. Rødt lover budsjettstøtte i hele perioden, mot gjennomslag på noen få punkter. Partiet har tre varaordførere: Gjøvik, Kragerø og Bodø. I Tromsø fikk Rødt avviklet det parlamentariske styringssystemet og erstattet det med formannskapsmodellen. I kommunevalget i 2015 gjorde partiet det best i Kragerø (16,4 prosent) og Tromsø (14,4). På landsbasis fikk Rødt en oppslutning på 2,2 prosent. I fem kommuner fikk partiet mer enn 10 prosent av stemmene. I stortingsvalget i 2017 fikk partiet en oppslutning på 2,4 prosent.

– Så da ligger det litt i kortene at det kan fortsette slik?

– Ja, det kan det, hvis det fortsatt blir rødgrønt flertall med Rødt på vippen.

– Men er det ikke uansvarlig ikke å søke makt gjennom å være i posisjon, og heller søke opposisjon? Gjør dere det for å unngå velgerlekkasje?

– Nei. Vårt største prosjekt er å få gjennomslag for vår politikk. Det gjør vi fra den posisjonen som vi mener er best egnet til det. Det har til nå vært en samarbeidsavtale. Det kan det godt hende at vi fortsetter med.

Samtidig sier Evenrud at hvis Rødt dobler dagens oppslutning i Oslo og får en oppslutning på cirka 10 prosent, slik målingene antyder, så må Rødt Oslo sette seg ned og sammen finne ut hva de gjør.

– Rødt Oslos årsmøte har vedtatt at det er aktuelt med en samarbeidsavtale, men om det blir slik, vet vi først i september.

Fakta: Her er vedtak du må få med deg Rødt-landsmøtet * Partiet beholder ordet «kommunisme» i prinsipprogrammet. * Partiet vil ha forbud mot bygging av vindkraftparker med mer enn to vindmøller på land. * Etablere en egen industriminister med en plan for verdiskaping, arbeidsplasser og miljø. * Opprette et nasjonalt industrifond og et grønt infrastrukturfond, sette av en andel av oljefondet til å gjøre strategiske investeringer i hjemlig industriproduksjon og klimavennlig infrastruktur. * Demokratisk styring av sykehusene må gjeninnføres og foretaksmodellen fjernes. * Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere. * Politikeres lønninger og privilegier skal reduseres. * Kommunal eiendom som er gitt til statlige foretak som sykehus, Bane Nor og lignende, skal gis tilbake til kommunen dersom virksomheten opphører. * Avvikle torsketrålkonsesjonene og omfordele kvotene til kystflåten, der minst halvparten skal gå til fartøy under 11 meter. De nye kvotene skal være uomsettelige og bundet til fylke. * Nei til privatisering av persontogtrafikken. * Krav om at Norge trekker seg ut av sanksjonsregimet mot Venezuela. Kilde: NTB

Raymond Johansen holder døren åpen

Raymond Johansen sier han går til valg for et fortsatt byrådssamarbeid mellom Ap, MDG og SV. Altså et byråd uten Rødt.

– Rødt har selv ikke ønsket å være en del av byrådet, men vi har en samarbeidsavtale og har samarbeidet godt i denne perioden.

Fredrik Hagen, NTB scanpix

Han sier samtidig at han ikke vil «lukke dører» for noen rødgrønne partier.

– Jeg er mer tilhenger av å åpne dører. Hvordan vi skal samarbeide kommer selvsagt an på valgresultatet og eventuelle forhandlinger.

Han sier han er «veldig stolt» over at den rødgrønne koalisjonen har greid å holde sammen og at «vi har samarbeidet så godt».

– Jeg opplever at vi spiller hverandre gode. Etter oppslutningen å dømme virker det som velgerne opplever at Oslo tas i riktig retning og at folk bare ønsker mer rødgrønn storbypolitikk.