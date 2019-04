Aftenposten avslørte i forrige uke at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert flere fiktive reiseregninger, noe som har ført til at hun nå er politianmeldt av Stortinget.

I tillegg har hun ved en rekke anledninger krevd for mye kilometergodtgjørelse for kjøreturer mellom hjembyen Haugesund og Oslo.

Totalt har Stortinget funnet ut at hun har krevd penger for 3806 kilometer for mye, noe som utgjør i underkant av 14.000 kroner. Dette kommer i tillegg til kjøregodtgjørelsen hun har krevd for de fiktive reisene Aftenposten har omtalt.

Veivesenet: Har ikke vært 600 kilometer på minst 50 år

Hun forklarer de oppblåste kjøregodtgjørelseskravene med at «hun alltid har vært i den tro» at det var 600 kilometer mellom de to byene.

Overfor Aftenposten har hun svart at saken er «en inkurie» som nå er rettet opp.

Den raskeste veien mellom Oslo og Haugesund går over Haukelifjell. Stortinget har beregnet at det er 456 kilometer fra Liadals bolig i Haugesund til Oslo.

Statens vegvesens pressevakt opplyser at denne strekningen ikke har vært 600 kilometer siden helårsveien ble åpnet i 1967/1968.

Lokal trafikklærer: De fleste vet at det er 45 mil til Oslo

Stortingets gjennomgang viser at Liadal har kjørt til Oslo minst 16 ganger uten å bli oppmerksom på den faktiske avstanden mellom de to byene.

Dette til tross for at det på utfartsveien fra Haugesund mot Oslo er flere skilt som tydelig viser hvor langt det er til hovedstaden.

– Det står skilt hele veien fra Haugesund som teller ned hvor mange kilometer det er igjen til Oslo. Det burde ikke være ukjent at det er rundt 45 mil. Det er noe de fleste vet, spesielt de som kjører mye, sier Arnt Fredheim.

Han er trafikklærer ved Trygve Trafikkskole i Haugesund, og har mye erfaring fra veiene på Haugalandet.

Få svar fra Liadal og advokaten

Aftenposten har sendt Liadal spørsmål om hvorfor hun ikke har fått med seg avstanden til Oslo fra egen hjemby, når denne er tydelig oppgitt på flere skilt langs veien. Dette er ikke blitt besvart.

Liadals advokat, Erik Lea, er også ordknapp.

«Jeg har ikke tenkt å svare på spørsmål før jeg får se sakens dokumenter. De ber jeg om over påske», skriver han i en SMS.