Frp i Oslo vil opprette integreringsetat

En av fire førsteklassinger i Oslo kan ikke norsk godt nok til å starte vanlig lese- og skriveopplæring når de begynner på skolen.

– Utfordringene med gjengkriminalitet blant innvandrerungdom er voksende. Vi må gjøre en større innsats for barn som blir født i Oslo. Vi må lage en politikk slik at barn som blir født i Oslo, kan norsk når de begynner på skolen, sier Carl I. Hagen til Dagbladet.

Den tidligere Frp-lederen har sammen med partiets førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, fremmet et forslag i Oslo bystyre om en egen integreringsetat. De mener politikken som har vært ført, ikke har gitt gode nok resultater.

– Raymond Johansen-byrådet vraket språktesting av fireåringer med en gang de fikk makten, sier Hagen, og viser til at Frp fikk gjennomslag for å språkteste alle Oslos fireåringer i forrige periode.

Johansen er enig med Hagen i at det er et problem at barn starter på skolen uten å kunne godt nok norsk. Men noen egen etat vil han ikke ha.

– En egen integreringsetat sentralt i kommunen vil trekke disse ressursene vekk fra det dagliglivet der integreringen skal skje. Derfor støtter jeg ikke forslaget, sier byrådslederen.

I inneværende skoleår er det 64.000 elever i grunnskolen i Oslo. 20 prosent av dem har vedtak om særskilt norskopplæring. Det utgjør vel halvparten av elevene med minoritetsspråklig bakgrunn på skolene i hovedstaden, viser tall fra Oslo kommune.