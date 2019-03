Ap, SV, Sp og Rødt har til sammen 51 prosent oppslutning blant studenter, viser en fersk undersøkelse Sentio har utført på vegne av Universitas. Får de med seg blokkuavhengige MDG, er tallet på 63 prosent.

Støre sier Aps vekst blant studenter er inspirerende. Han sier Ap får betalt for å ha god studentpolitikk.

Ap har vokst 6 prosentpoeng blant studenter det siste året, mens Høyre har krympet med samme antall prosentpoeng. Ap-lederen tror at abortstriden har slått negativt ut for høyresiden.

– Høyre markedsfører seg som et frihetsparti, men gjør det motsatte, sier han.

– Høyre skal brette opp ermene

Parlamentarisk leder Trond Helleland (H) erkjenner at Høyre har en jobb å gjøre for å vinne over studentene.

– Høyre skal brette opp ermene og jobbe hardere for å vinne en større del av studentenes tillit. Studentene står på trappene på vei ut i arbeidslivet, og Høyre har den beste politikken for å skape flere jobber slik at alle har en jobb å gå til, sier han.

Dette er tallene:

Ap 26,6 (+6)

Høyre 15,9 (-6)

SV 11,6 (-5,7)

MDG 11,5 (+3,2)

Rødt 7,7 (+2)

Frp 7,5 (+2,6)

Venstre 7,3 (-3,4)

Sp 5,6 (-1,3)

KrF 4,1 (+1,3)

Undersøkelsen er basert på svar fra 749 respondenter av 1.000 som ble spurt om partipreferanse.