Flere Høyre-fylkeslag sier nei til vern av LoVeSe og til å flytte iskanten sørover

Det er klart etter at en rekke fylkeslag diskuterte framtiden for norsk oljevirksomhet på sine årsmøter lørdag og søndag. Både Trøndelag Høyre, Vestland Høyre, Vestfold og Telemark Høyre og Viken Høyre stemte ja for å konsekvensutrede oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Oslo Høyre står dermed alene blant fylkeslagene i regjeringspartiet om å gå inn for vern av området som kalles LoVeSe.

Trøndelag Høyre, Viken Høyre og Vestfold og Telemark Høyre behandlet også forslag om å flytte iskanten, som definerer hvor langt nord oljenæringen kan lete etter olje, lenger sør. Alle forslagene ble avvist.

– Jeg er glad for at så mange av Høyres fylkeslag sier nei til vern av LoVeSe og flytting av iskanten. Et ja til vern av LoVeSe vil føre til at titusenvis av distriktsarbeidsplasser forsvinner ut av landet. Dette gir en klar og tydelig retning for Høyres vei videre, som vil vektlegge arbeidsplasser og vår felles velferd, skriver distriktsminister Linda Hofstad Helleland i en epost til NTB. Hun holdt søndag tale under Trøndelag Høyres årsmøte.

Agder Høyre hadde også årsmøte i helgen, men behandlet ikke forslag knyttet til LoVeSe eller iskanten, får NTB opplyst.