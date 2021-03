Carl I. Hagen vraket av sine egne – Aina Stenersen kapret tredjeplassen i Oslo

Frps partihøvding Carl I. Hagen (76) tapte kampvotering mot Aina Stenersen (37) om tredjeplassen på Oslo Frps stortingsliste.

Carl I. Hagen tapte knepent for Aina Stenersen i kampen om tredjeplassen på Oslo Frps stortingsliste. Foto: Terje Pedersen

13. mars 2021 11:57 Sist oppdatert 38 minutter siden

Christian Tybring-Gjedde ble som ventet nominert på førsteplassen.

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim fikk annenplassen.

Engen-Helgheim ble i november overraskende vraket fra Frps stortingsliste i hjemfylket Buskerud.

Spenningen på lørdagens digitale nominasjonsmøte knyttet seg i realiteten kun til den usikre tredjeplassen.

Nominasjonskomiteen hadde innstilt Aina Stenersen på denne plassen. Leder i Gamle Oslo Frp, Sigurd Fredeng, hadde imidlertid fremmet benkeforslag på Hagen innen fristens utløp. Dermed var det duket for duell mellom Hagen og Stenersen.

Det ble en duell som Stenersen vant knepent, med 32 mot 26 stemmer. Tre stemmer var blanke.

Fakta Carl I. Hagen 76 år, født 6. mai 1944 i Oslo. Formann for Fremskrittspartiet fra 1978 til 2006. Stortingsrepresentant for Oslo Frp fra 1981 til 2009. Den siste perioden var han Stortingets visepresident. Medlem av Oslo bystyre i periodene 1979–1982, 1987–1991, 1995–1999 og 2011–2019. Hagen trakk seg midlertidig fra politikken i 2009. Stilte som ordførerkandidat for Frp i Oslo i 2011 og ble på ny medlem av bystyret. Etter 2017-valget ble han Fremskrittspartiets første vararepresentant til Stortinget fra Oslo. Vararepresentant på Stortinget for Anders Langes parti fra 1973, men meldte seg ut av partiet året etter og dannet sitt eget parti, Reformpartiet. Etter Anders Langes død i 1974 ble Hagen fast møtende vararepresentant. Han sluttet seg i 1975 igjen til partiet, som skiftet navn til Fremskrittspartiet i 1977. Vis mer

Bare Tybring-Gjedde har «sikker» plass

Det er imidlertid lite som tyder på tredjeplassen på Oslo-listen vil gi et direktemandat på Stortinget. I inneværende periode har Frp to mandater inne på Oslo-benken på Stortinget. På de fleste målinger det siste året har Frp kun hatt ett stortingsmandat i Oslo.

På et gjennomsnitt av februarmålingene – brutt ned på Oslo – får Frp kun 5,3 prosent, viser tall fra Poll of polls. Det ville altså kun gitt stortingsplass til Tybring-Gjedde.

Engen-Helgheim er langt unna en stortingsplass med en slik oppslutning i Oslo i valget i september.

Skulle Frp gå inn i en regjering igjen i neste periode (2021–2025), så kan det imidlertid åpne seg muligheter for at også tredjeplassen kan gi stortingsplass. Men da må noen av de to første på listen bli statsråder.

I 2016 trakk Aina Stenersen seg da hun ble utfordret av Carl I. Hagen som ønsket comeback på Stortinget. Her gratulerer hun Hagen med nominasjonen. Foto: Bjørge, Stein / e-mail

Stenersen trakk seg for fire år siden

For fire år siden var det også duket for duell mellom Hagen og Stenersen. Også da var Stenersen innstilt av valgkomiteen.

Men til manges overraskelse trakk hun seg under nominasjonsmøtet etter å ha blitt utfordret av Hagen.

Stenersen var også Frps førstekandidat til bystyret i Oslo i lokalvalget i 2019.

Carl I. Hagen er fra før nominert på topp på Oppland Frps liste.

I Norge er det mulig å stille til valg i flere fylker.

Oslo Frp var sist ute av alle fylkeslagene i Frp med å avvikle nominasjonsmøte.

Først var det pandemien som førte til utsettelse. Så ble nominasjonen ytterligere utsatt etter bråket i Oslo Frp, som i desember endte med at fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert og Oslo Frp satt under administrasjon.

Og da partileder Siv Jensen i februar overrasket alle med å annonsere sin avgang som partileder og stortingskandidat, ble det enda en utsettelse.

Nominasjonskomiteen, som hadde foreslått Siv Jensen på topp, måtte lage et nytt listeforslag.

Men Carl I. Hagen har ikke vært vraket i alle listeforslagene nominasjonskomiteen.

I det første listeforslaget som ble sendt på «høring» til lokallagene, sto Carl I. Hagen på tredjeplass.

Men etter at lokallagene hadde sagt sitt, og komiteen skulle presenterte sin første innstilling, var Hagen vraket og erstattet av Stenersen.

Carl I. Hagen varslet allerede i januar at han ville stille som motkandidat mot Aina Stenersen om tredjeplassen – dersom det kom benkeforslag på ham.

Tybring-Gjedde fikk 14 blanke stemmer

Det var knyttet spenning til Tybring-Gjeddes skjebne i nominasjonen etter at Ugland Jacobsen ble ekskludert og fjernet som leder av Oslo-partiet.

Tybring-Gjedde har vært en av Ugland Jacobsens støttespillere. Han deler Ugland Jacobsens oppfatning om at Frp burde utvikle seg i «nasjonalkonservativ» retning.

Men Tybring-Gjedde står fortsatt sterkt i Oslo Frp. Da han ble plassert øverst på komiteens siste forslag, kom det ingen benkeforslag som utfordret ham.

Likevel fikk han 14 blanke stemmer på nominasjonsmøtet lørdag. Av 59 avgitte stemmer fikk Tybring-Gjedde 45.