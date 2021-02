I ettermiddag kommer nye Oslo-tiltak. Lite tyder på særlige lettelser.

Situasjonen i Oslo oppfattes som uavklart og usikker.

Raymond Johansen leder Oslos kamp mot viruset. Foto: Olav Olsen

9. feb. 2021 12:19 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag klokken 15 møter byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen pressen. Igjen. De skal nok en gang fortelle hvilke tiltak Oslo-boerne må forholde seg til fra og med onsdag.

Ser man bare på smittetallene, kunne man kanskje håpe at nyhetene denne gangen ville være av det lystige slaget. Signalene som har kommet fra byrådet i forkant av pressekonferanse, tyder imidlertid ikke på det.

Mandag kveld advarte Johansen om at situasjonen er krevende.

– Vi så i Irland og Portugal at det gikk fra nesten ingen smitte til å eksplodere i løpet av veldig, veldig kort tid. De muterte virusvariantene er jo både en krevende kommunikasjonsjobb og en krevende realitet, sa byrådslederen til Vårt Oslo.

FHI informerte mandag om at det var påvist 112 nye tilfeller av muterte virus i helgen. 40 av disse var fra Oslo, skriver VG.

– Det er flere som har fått påvist den britiske varianten enn vi har forventet, sa helsebyråd Steen til avisen.

Oslo har hatt en sosial nedstenging siden november. Tirsdag blir det klart hvordan tiltakene blir videre. Foto: Bjørge, Stein

– Svært bekymret

Steen la til at hovedstaden ikke har hatt store utbrudd med det muterte viruset, slik vi nå har sett andre steder i Norge de siste ukene. Dette tror han først og fremst skyldes de strenge tiltakene i Oslo.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad opplyser til NTB at det ganske sikkert vil bli justeringer i koronatiltakene for flere kommuner på Østlandet.

– Vi leverer i dag våre anbefalinger til regjeringen knyttet til videreføring av de regionale koordinerte tiltakene på Østlandet. Det vil ganske sikkert bli justeringer for flere kommuner, sier Nakstad til NTB.

Det er ukjent om justeringene vil medføre mildere eller strengere tiltak.

I den siste situasjonsrapporten fra Oslo kommune står det:

«Virusmutasjonene har foreløpig ikke satt spor etter seg i form av økt smittespredning i Oslo, men Oslo kommune er svært bekymret for om det vil skje i nær fremtid. Situasjonen oppfattes om uavklart og usikker».

Tror mutasjonene tar over

Johansen sier at de har en krevende kommunikasjonsjobb på grunn av muterte virus. Det peker på at tiltakene forblir strenge, til tross for lave smittetall.

Regjeringen innførte 23. januar strenge tiltak i Oslo-regionen etter utbruddet av den engelske mutasjonen av viruset i Nordre Follo, kommunen som ligger like sør for Oslo.

Nå har det kommet et utbrudd i Nittedal, Oslos nabokommune i nordøst. Også her er den britiske mutasjonen påvist.

Line Vold, avdelingsdirektør i FHI, sier at de regner det som sannsynlig at den engelske varianten vil bli dominerende i hele eller deler av landet i løpet av noen uker eller måneder.

Oslo-boerne må nå forholde seg til tiltak på flere ulike nivåer. Det kan lett forvirre.

Oslo kommune har egne regler som er strengere enn de nasjonale tiltakene. Regjeringen har imidlertid innført egne regler som gjelder i en rekke kommuner i Oslo-regionen. Her er kommunene delt inn i ring 1 og ring 2.

Oslo tilhører ring 1, hvor tiltakene er strengest.

Oslo kommune har den siste tiden fått mange henvendelser fra forvirrede innbyggere og organisasjoner. De sliter med å henge med på hvilke regler som gjelder i byen. Det står det i kommunens siste situasjonsrapport.

Kommunen forklarer det med flere regelendringer i løpet av kort tid, samt at flere ulike tiltaksnivåer gjør mange usikre på hva som egentlig gjelder.

Les også Forvirret? Slik er regler og tiltak i kommunene på Østlandet nå.

Rødt nivå på VGS i Oslo

Denne uken går regjeringens tiltak for ring 1-kommunene i Oslo-regionen ut onsdag. Det er ventet at Helsedepartementet vil komme med en oppdatering på disse i løpet av tirsdagen.

Oslo kommunes egne tiltak, som i stor grad samsvarer med ring 1-tiltakene fra regjeringen, er forankret i en forskrift som går ut torsdag.

På noen områder er imidlertid Oslos egne tiltak enda strengere enn regjeringens tiltak for ring 1-kommunene: