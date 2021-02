Flertall på Stortinget for lavere fergepriser

Ap, Sp, SV, Rødt og Frp er mandag kveld blitt enige om et felles forslag om lavere fergepriser som skal stemmes over i Stortinget tirsdag. MDG varsler at de også vil stille seg bak.

Biler kjører av en ferge i Solavågen i Sula kommune. Foto: HALVARD ALVIK / NTB

22. feb. 2021 21:59 Sist oppdatert nå nettopp

Bakteppet er at Ap, Frp og Sp alle har gått inn for minst en halvering av ferjeprisene.

De tre partiene har flertall sammen på Stortinget. Men kniving dem imellom om nøyaktig hvordan løftet skal formuleres, har til nå gjort det umulig å nå flertall for noe som helst.

Det er 130 fergesamband i Norge. Som Aftenposten tidligere har omtalt, har økte fergepriser ført til opprørsstemning på deler av Vestlandet og i Nord-Norge. Samtidig sitter fergerederiene igjen med milliardgevinster.

Ber regjeringen komme med forslag i revidert budsjett

Ap, Sp, SV og Frp holdt et møte mandag klokka 15 for å diskutere saken, men brøt opp etter en drøy halvtime for å rådslå hver for seg.

Mandag kveld kom de, sammen med Rødt, altså til enighet, om følgende formulering:

– Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksvei- og fylkesveisamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten, skriver partiene i forslaget.

Revidert nasjonalbudsjett legges frem i mai.

Skuffelse i Frp

– Jeg er glad for at vi kom såpass langt, men vårt primære forslag var vesentlig bedre, sier samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud i Frp.

Han er skuffet over at det ikke fikk støtte for å bevilge 1,5 milliarder kroner i krisepakken for å halvere fergeprisene allerede i år.

– Dette kunne Ap og Sp sørget for at fikk flertall, men det ønsket de ikke. Det er synd, først og fremst for alle pendlere og andre som er avhengige av fergene i det daglige langs kysten vår, sier Hoksrud.

Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud. Foto: Terje Pedersen

MDG varsler støtte

Forslaget vil bli stemt over i forbindelse med behandlingen av økonomiske tiltak i møte med pandemien, som skal opp i Stortinget i tirsdag.

MDGs partileder og stortingsrepresentant Une Bastholm sier at partiet ikke var kjent med samtalene mellom de andre partiene i dag. Hun opplyser at MDG vil støtte forslaget, samtidig som hun kaller debatten «et merkelig skue» som hun mener «bærer preg av overbudspolitikk og valgkamp».

«MDG har over flere år foreslått 20 prosent billigere priser på ferge og kollektiv i hele landet, som kommer mange flere til gode enn å behandle fergeprisene isolert. I motsetning til mange andre partier som nylig er kommet på banen, har vi også satt av penger til det i våre alternative statsbudsjetter», skriver Bastholm i en e-post.

Valgløfte

Det hele begynte med et valgløfte fra Ap om en gradvis halvering av ferjeprisene over fire år. Før kveldens forslag ble godkjent lå tre ferjeforslag inne i finanskomiteens innstilling i saken

Aps forslag ble raskt møtt med et overbud fra Frp. Deres løfte er gratis ferjer på sikt, men en halvering av prisene allerede i år., Det er det de altså ville fått til med ekstrabevilgningen på 1,5 milliarder.

Rødt er det eneste partiet som har sagt at de ønsker å støtte alle forslagene.

«Vi har støttet de ulike forslagene som har ligget på bordet for å få ned fergeprisene. Derfor er vi glade for at det nå også blir flertall for at staten skal gå inn for å redusere fergeprisene generelt og for pendlere spesielt», skriver Rødt i en pressemelding.

Milepæl

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, mener dagens enighet først og fremst er en gledens dag for folk på kysten.

Bjørnar Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Når det er flertall på Stortinget blant partier som trekker i samme retning, så fortjener kystfolket at man kommer til enighet. Jeg vil berømme de andre partiene som har lagt kjepphester til side, som har vært pragmatiske og kommet fram til en felles løsning, sier han til NTB.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik kaller enigheten en milepæl.

– Så er vi på ingen måte i mål. Vi vil gå lengre, med gratis ferjer til øyer som ikke har fastlandsforbindelse, være tydelige på kostnader til pendlere og få med hurtigbåter, som mange pendlere bruker, sier han til NTB.