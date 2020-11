Statsminister Erna Solberg: Frykten må ikke lamme oss

Statsminister Erna Solberg (H) mener det er bra at folk er bekymret, men advarer mot frykt.

Statsministeren Erna Solberg sier polakker, svensker og innvandrere trakasseres fordi nordmenn er redde: - Det er en farlig utvikling, sier hun.

I et eksklusivt intervju med Aftenposten sier statsminister Erna Solberg at hvis frykten tar overhånd, så kan det lamme det norske samfunnet og gjøre bekjempelse av smitten vanskeligere.

Oslo stenger delvis helt ned mandag kveld på grunn av smitteoppblomstringen. Bergen har allerede gjort det. Samtlige fylker i Norge er nå røde etter FHIs egne beregninger.

– Bekymring er bra, for nå er det alvor. Hvis vi bruker den bekymringen vi alle kjenner på, til å ta et krafttak nå og få smitten ned, så er det bra for alle. Det viktigste vi gjør for sårbare grupper er å få kontroll med smittespredningen.

Hun sier at hun selv er bekymret.

– Vi har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai. De siste tre ukene har vi fått mer enn 6000 flere smittede.

Samtidig er hun redd for at folks bekymring slår over i frykt. Hun mener hun allerede ser eksempler på det.

Polakker, svensker og innvandrere trakasseres

– Jeg får meldinger om at polakker og utlendinger som jobber i Norge blir trakassert. Svensker som pendler og arbeider i Norge opplever også trakassering. Det skjer fordi folk er redde, sier Solberg.

Hun nevner også eksempler fra dagligvarebransjen der ansatte får kjeft mens de står bak pleksiglasset sitt – fordi de ikke har munnbind. Og at innvandrermiljøer, som har større smitte, opplever å bli uglesett. Det kan føre til at de som ikke har voldsomme symptomer lar være å teste seg.

– Med frykt så mistror vi hverandre. Det er en farlig utvikling. Selv om vi er bekymret for høy smitte blant innvandrere, så skjer fremdeles mesteparten av smitten i majoritetsbefolkningen.

– Frykten må ikke ta oss. Den gjør oss irrasjonelle. Og hvis frykter tar overhånd, kan den lamme oss og gjøre kampen mot smitten dårligere, sier hun.

– Dette skal gå bra

Statsministeren er ganske overbevist om at dette skal gå bra. At Norge og nordmenn skal klare å få kontroll på smittesituasjonen.

Og at folk derfor kan skyve bort frykten – like godt med en gang.

– Dette vil vi klare hvis folk følger de enkle rådene vi har gitt hele tiden. Det er jeg veldig overbevist om: Vask hendene, vær hjemme når du er syk, hold 1-meteren og alt det der. I tillegg nå, så må vi alle begrense antall sosiale kontakter.



Solberg sier at hvis vi alle gjør dette, så vil vi unngå en nedstengning av samfunnet, slik flere europeiske land gjør nå.

– Tar vi et krafttak nå alle sammen, og gjør de enkle, men riktige, tingene. Så vil vi som samfunn slippe å betale den store prisen, sier hun.

– Det at folk er lei av tiltakene er ikke noe argumentet lenger. Det er ingen som ikke er lei. Det er jeg også. Nå ser vi en vaksine i en ikke altfor fjern fremtid. Nå må vi holde ut.

Hun sier også at dette skal man ikke gjøre for seg selv, men for en man er glad i.

– Dette skal du ikke gjøre bare for deg selv, men for en du er glad i. Enten det er en bestemor, en venn med underliggende sykdommer, eller det kan være en som risikerer jobben eller bedriften sin fordi smitten sprer om seg.

Med «den store prisen» mener statsministeren at sårbare og utsatte personer kan bli alvorlig syk. Det kan ble et stort antall døde. Og mange, som ikke vil dø, må leve med alvorlige ettervirkninger av koronaviruset.

– Det er mange mennesker som vil bli rammet av en ny bølge: Risikogrupper, sykehuspersonell, pasienter som ikke får behandling. Men en ny smittebølge er også en trussel for jobbene våre og økonomien.

November blir spesiell

Hun sier november måned blir en spesiell måned.

– Det er hjemmetid nå i noen uker. Det som er gøy og kos, blir det mindre av i november. Kanskje kan vi da ha mer av det i desember, til jul.

– Men det blir kaldere nå, folk blir mer inne. Er det realistisk å få ned smittetallene?

– Ja, det er helt klart mulig. Men da må folk følge de vanlige rådene og møte noen færre. Og det fullt mulig å oppholde seg ute i november og månedene fremover. Det handler bare om å ta på seg klær.

Hun sier reproduksjonstallet R må ned. I dag er det på 1,3. Det må ned til 1, eller under 1, mener Erna.

R står for reproduksjonstall og viser hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre. Hvis R=1 vil hver smittede person i snitt smitte én annen person.

– Jeg mener det er realistisk å få til. Det er også svært viktig å lykkes med det, slik at sykehusene greier å gi god hjelp til alle som trenger det.

Statsministeren sier hun vil ha tilbake dugnadsånden fra mars og april.

– Jeg vil ha tilbake det Norge vi viste i vår. At vi følger med på om naboen har det bra, og om folk rundt oss trenger assistanse. Og så må vi ikke fokusere på utlendinger som er her lovlig og jobber, eller på innvandrerbefolkningen.



Angrer på respirator-innsalg

Det har gått snart syv måneder siden Norge stengte ned og Erna Solberg holdt sin tale om de mest dramatiske tiltakene i Norge i fredstid 12. mars

– Hva angrer du mest på?

– Vi har gjort feil, men det hjelper ikke å «angre». På de tidspunktene vi tok våre avgjørelser, så var det de riktigere valgene da. Med den informasjonen vi da hadde.

– Men ...

– Men det er klart. Jeg ville for eksempel ikke solgt inn de respiratorene så hardt som vi gjorde. Men utover det, med tanke på den kunnskapen vi hadde da, så mener jeg ikke vi har gjort noen store brølere. I dag ville vi for eksempel ikke stengt skoler og barnehager slik vi gjorde i mars.

– Var det riktig å åpne opp samfunnet slik dere gjorde i sommer?

– Jeg tror det hadde vært helt umulig for oss å holde på veldig strenge tiltak utover sommeren når hele Europa åpnet opp. Husk, smitten i mange land rundt oss var da lavere enn det er i noe fylke i Norge i dag. Hadde vi hatt forbudt utenlandsreiser, så ville det har vært et uforholdsmessig inngrep. Det ville ikke blitt forstått og akseptert.

Hun peker også på at mange nordmenn da allerede hadde sagt at de ville dra til utlandet og så ta karantenen når de kom hjem.

– Jeg vet ikke engang om det ville vært lovlig av oss, etter smittevernloven, å nekte folk å dra utenlands. Smitteverneloven forutsetter en forholdsmessighet.

– Er det ting dere kunne vært bedre på?

– Ja, helt sikkert. For eksempel på informasjonen mot innvandrermiljøene. Der har vi lært mye. Vi oversetter stadig mer av presse- og informasjonsmaterialet vårt til flere språk, slik at det skal nå bredere ut, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg ble stoppet av helseminister Bent Høie da hun rakte hånden til direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg for å takke for hennes orientering 12. mars 2020 om den alvorlige helsesituasjonen i Norge pga. korona viruset.

Vil imøtekomme Stortinget

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen fortsatt skal kunne iverksette koronatiltak raskt, men at tiltakene så må behandles av Stortinget. Hans lovforslag om dette møter forståelse i opposisjonen, men både Ap og Sp mener et slikt forslaget ikke bør behandles under en pandemi.

Professor Eivind Smith har tatt til orde for at det heller ikke er nødvendig med en lovendring, men at regjeringen i stedet selv legger frem tiltak for Stortinget først.

– Er du enig med Smith?

– Vi er åpen for å gjøre endringer, men mener vi ikke skal gjøre endringer midt i en krise. Vi legger frem detaljerte tiltak som kan måtte endres raskt fordi situasjonen endrer seg. Men å orientere Stortinget, slik jeg gjorde torsdag denne uken, og hvor opposisjonen gir tilbakemeldinger, det synes jeg er bra.

Statsminister Erna Solberg på Stortingets talerstol da hun torsdag orienterte om de siste strakstiltakene for å slå ned koronaviruset.

– Så det er din måte å imøtekomme kritikken på, at du hyppigere orienterer Stortinget?

– Det er én måte. I våres var det tett kontakt gjennom koronautvalget på Stortinget. Slik er det ikke nå. Man alle dokumenter, alle innspill til oss er offentlige i forkant. Så det er lett å kikke oss i kortene.

Solberg sier også at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tett på regjeringen før og mens avgjørelser tas.

– Guldvog, Stoltenberg, Nakstad og Wold. De sitter inne hos oss på regjeringskonferanser og gir oss innspill. Og svarer på det vi lurer på. De hører Monicas (Mæland) ironiske vitser og får høre Bents (Høie) irritasjon når vi andre er skeptiske, mens Bent er ferdigtenkt. Men det innebærer at når regjeringen beslutter strakstiltak, så er fagmyndighetene veldig tett på oss.

Oslofolk er ikke dumme

Den markante og omstridte avisredaktøren Per Håland i Gula Tidend skrev en gang en kommentar med tittelen Kvifor er Oslo-folk så dumme? Den ble et munnhell som senere er gjenbrukt av mange.

I Oslo er smittesituasjonen klart høyeste i landet.

– Hvorfor det? Er oslofolk dumme?

– Det er mange årsaker til at Oslo har høye smittetall. Oslo har den yngste befolkningen, det største utelivet, flest single, de minste leilighetene, mest trangboddhet, en større innvandrerandel.

– Så oslofolk er ikke dumme?

– He he. Nei. Akkurat nå vil ikke jeg som bergenser være så kjepphøy fordi også Bergen har høye smittetall. Alle større byer i Europe har det likedan. De har de høyeste smittetallene

Kan vinne et tredje valg – på pandemihåndtering

Før pandemien kom til Norge, i februar 2020, lå Høyre på 19 prosent på et gjennomsnitt av målingene, ifølge nettstedet Poll of Polls. Frem til november har Høyre hatt en gjennomsnittlig oppslutning på 25–26 prosent.

– Hva tenker du om det?

– Vi opplever en hyggelig tilbakemelding fra det norske folk på regjeringens ledelse av landet. Det gagner særlig Høyre fordi det er våre statsråder som fronter tiltakene knyttet til krisen. Men velgere skal vinnes hver dag, og særlig rett før et valg. Så vi tar ingenting for gitt. Men jeg mener vi har en god mulighet til å vinne valget også i 2021, sier Solberg.



Hun mener regjeringen har vist at den kan styre landet gjennom en krise.

– Nok en gang har vi vist det. Vi har vært gjennom en flyktningkrise og en oljekrise. Pandemien er en annerledes krise og den treffer alle.

– Er det ironisk hvis det er takket være pandemien at du får være statsminister i en tredje periode?

– Det er ikke ironisk, synes jeg. Det er hendelser hele tiden. Se på den rødgrønne regjeringen. Den fikk en finanskrise. Vi får se hvordan dette blir. Det å ta ansvaret når en krise inntreffer, det er en del av det å sitte i regjering, sier hun.

Jobber med tiltak for Oslo og Bergen

Byrådslederne i Oslo og Bergen, Raymond Johansen (Ap) og Roger Valhammer (Ap), bønnfalt fredag regjeringen om å komme med nye tiltak overfor restaurantbransjen og andre næringer som nå må stenge ned i de to byene.

– Hva har du å si til dem?

– Vi har innført en tilskuddsordning for kultur og frivillighet. Vi har også offentliggjort forslag til en ordning for reiseliv og restauranter. Vi ser nå på om vi skal utvide ordningene slik at de omfatter flere. Det jobber vi med i helgen. Helt siden mars har regjeringen vært tydelig på at vi skal gjøre det som trengs for at Norge kommer gjennom denne krisen på best mulig måte. Det gjelder fortsatt.