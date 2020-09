SV og Ap i harnisk etter siste Akson-avsløring

– Dette begynner å bli en farse, sier Aps Ingvild Kjerkol. Og SVs helsepolitiker Nicholas Wilkinson tar et svært uvanlig initiativ etter å ha lest Aftenpostens siste Akson-avsløring.

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, reagerer sterkt på bruken av konsulenter i Akson. Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Nå nettopp

– At et direktorat leier inn konsulenter til å håndtere og svare på medias gransking av direktoratet er helt utrolig, sier Kjerkol.

Hun er Aps fremste helsepolitiske talsperson på Stortinget.

– Dette er en svært alvorlig sak. Det kan se ut som store offentlige oppgaver har gått rett til private konsulentselskaper, sier SVs Nicholas Wilkinson.

Han henter nå frem en spesiell paragraf i Stortingets forretningsorden for bedre å kunne undersøke hva som har skjedd.

Fakta Dette er Akson Prosjektet skal gi en ny, felles journalløsning for kommunene. Det igjen skal kommunisere med andre digitale løsninger i resten av helsevesenet. Det er anslått at det vil koste 11,2 milliarder kroner å få systemet på bena. De totale kostnadene, inkludert innføring og drift frem mot 2040, er beregnet til 22 milliarder kroner. En rekke aktører og fagfolk har gitt uttrykk for stor skepsis til planene. Andre, blant annet Norsk Sykepleierforbund, er positive. 180 av 291 aktuelle kommuner har signalisert at de vil støtte opp under det videre arbeidet. Det er ventet at Stortinget skal ta en beslutning om gjennomføring senere i år. Vis mer

Har betalt konsulenter for å sladde dokumenter

Aftenposten har i en rekke artikler satt søkelys på bruken av konsulenter i det statlige e-helse prosjektet Akson. Det skal gi en felles, ny journalløsning for kommunene.

En av deleierne i PwC har i flere år fått opptre som statens representant og prosjektleder i utredningen av prosjektet.

Ledelsen i Direktoratet for e-helse, som er ansvarlig for Akson, har understreket at det har styringen med prosjektet.

«PwCs rolle i prosjektet blir blåst opp», skrev direktør Christine Bergland i direktoratet i et leserinnlegg i juli.

Nå har imidlertid Aftenposten avdekket at PwC har fått betalt for å forberede momenter til intervju med blant annet Aftenposten. Dette har skjedd til tross for at direktoratet har en egen kommunikasjonsavdeling.

Direktoratet har også betalt PwC for at deres konsulent skal vurdere et spørsmål om innsyn i dokumenter og for å sladde deler av innholdet. Dette vises i timelister.

Ap: Begynner å bli en farse

– Dette begynner å bli en farse, sier Ingvild Kjerkol.

Hun lurer nå på om PwC også har bidratt med faglig underlag til svar på skriftlige spørsmål Stortinget har sendt til statsråden om Akson. Kjerkol har nå sendt helseministeren spørsmål om dette.

Hun mener konsulentbruken her bryter med god forvaltningsskikk.

– At et direktorat leier inn konsulenter til håndtere og svare på medias gransking av direktoratet er helt utrolig. Her snakker vi om et perfekt kretsløp. Det er på sin plass å minne om at det er offentlige penger det sløses med, sier hun.

Nicholas Wilkinson, SV Vidar Ruud

SV henter frem en paragraf

– Dersom et direktoratet lar et konsulentselskap lage både anbud og gjøre mediehåndtering for egen vinning, er det ikke bare sløsing med fellesskapets penger, men også alvorlig misbruk av makt og tillit. Statsråden må på banen. Hele prosjektet er hans ansvar, sier Wilkinson.

Han mener Helse- og omsorgsdepartementet hittil har vært påfallende taust. For å sikre at saken følges opp, går han derfor til et drastisk skritt.

– Hvis det er slik som det fremkommer i Aftenpostens artikler, vil vi vurdere et kontrollspor, sier Wilkinson.

Han viser til paragraf 74 i Stortingets forretningsorden. Ifølge den kan en representant «som ønsker å be om innsyn i regjeringens og forvaltningens dokumenter», levere en skriftlig anmodning om dette til Stortingets president.

Ber om alle relevant informasjon fra Høie

Onsdag sendte han et slikt brev. Her ber han om all relevant dokumentasjon knyttet til kommunikasjonen mellom departementet og E-helsedirektoratet om samarbeidet mellom direktoratet og PwC fra september 2019 til nå.

Ifølge den nevnte paragrafen skal presidenten sende henvendelsen videre til ansvarlig statsråd. I dette tilfellet er det helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han skal da snarest og senest innen tre dager enten «utlevere dokumentet eller meddele skriftlig hvorfor det ikke er utlevert innen fristen ...»»

Høie kan avslå anmodningen i den grad dokumentet kan unntas fra offentlighet. Men han skal ifølge paragrafen legge vekt på «representantenes særskilte stilling og informasjonsbehov.»