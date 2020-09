MDG-topp kritisk til at MDG trakk seg fra Viken fylkesråd i protest mot E18-utbygging

– Vi må bestemme oss for om vi vil være et protestparti eller et seriøst styringsparti, sier varaordfører i Lørenskog, Ernst-Modest Herdieckerhoff (MDG). Han frykter utmarsjen skremmer vekk samarbeidspartnere – på riksplan.

Ernst-Modest Herdieckerhoff,, MDGs varaordførervaraordfører i Lørenskog, mener det er uansvarlig av MDG i Viken å bryte det rødgrønne samarbeidet i fylkesrådet. – Jeg vil ikke ha et MDG som løper vekk fra ansvaret ved første nederlag, sier han. Morten Uglum

10 minutter siden

For tre uker siden marsjerte MDG ut av Viken fylkesråd etter at Ap og Sp hadde bestemt seg for å gi en bompengegaranti for å bygge ut E18 vest for Oslo.

MDG brøt dermed, sammen med SV, det rødgrønne samarbeidet og annullerte plattformen de fire partiene var enige i fjor høst.

– Jeg skjønner at MDG i Viken er skuffet. Jeg er også både irritert og skuffet over at det blir bygget en kapasitetsøkende motorvei. Men vi har altså nå gitt fra oss all makt og innflytelse over alle andre saker i Viken, kanskje ut hele perioden. Var det virkelig verdt det? Nei, mener jeg, sier Herdieckerhoff.

Han sier Ap og Sp i Viken, som fortsetter i fylkesrådet, nå kan danne skiftende flertall, også med Frp og bompengepartiet.

– Vi har gitt innflytelse til partier som absolutt ikke burde ha det. Det vil sikkert komme flere veiprosjekter. Og da ender vi fort opp med løsninger som ikke gagner det grønne skiftet. Da har vi sviktet miljøet.

Les også Les også debattinnlegget: Hvor går veien, MDG?

Varaordfører i Lørenskog, Ernst-Modest Herdieckerhoff (MDG) Morten Uglum

Herdieckerhoff er varaordfører på sjette året. Han er utdannet teolog og har vært sogneprest i Skårer menighet i 18 år.

Han er en tungvekter i MDG som bare har én ordfører og åtte varaordførere – og én stortingsrepresentant.

– Hvis vi ønsker å bli et grønt og bredt folkeparti, så kan vi ikke drive på som om vi er et protestparti.

Han sier mange i MDG har sin bakgrunn fra protestpartier og naturvernorganisasjoner, og ikke alle er vant til å inngå kompromisser.

– Det preger oss ennå som parti. Jeg mener tiden nå er overmoden for at vi tar en debatt om dette. Ønsker vi å fremstå som pålitelige, som iblant innebærer å svelge en kamel? Eller skal vi nøye oss med å protestere og være rene og ranke, men uten å ha reell politisk innflytelse?

Frykter kald skulder fra andre partier

Han er også bekymret for signalene som bruddet sender til andre partier, på Stortinget.

– Våger andre partier å samarbeide med oss etter dette?

– Jeg mener at når velgerne gir oss makt og innflytelse, så kan vi ikke løpe vekk fra ansvaret ved første nederlag. Det kan skremme vekk både partier og velgere.

MDG har ligget stabilt over sperregrensen på snittet av målinger siste året.

Partiet ligger an til 9–12 stortingsrepresentanter, dersom tendensen holder seg.

Varaordfører i Lørenskog, Ernst-Modest Herdieckerhoff (MDG) Morten Uglum

– Oslo viser vei

Han trekker frem byrådssamarbeidet i Oslo mellom MDG, Ap og SV.

– MDG i Oslo har vist vei. Det har vært steile fronter, men byrådet har fremstått som ett lag. MDG har møtt mye motstand, og sikkert også tapt en del saker til Ap og SV. Men de har markert uenighet internt, og stått på videre. Og så fått viktige gjennomslag i andre saker.

Han er overbevist om at MDGs ansvarlighetslinje i Oslo er en av de viktigste årsakene til at MDG doblet oppslutningen i 2019.

– Velgerne likte det de så.

I 2019 fikk MDG 15,3 prosent av stemmene i Oslo, mot 8,2 i 2015.

Forsvarer bruddet

Eksfylkesråd for kollektivtrafikk i Viken, Kristoffer Robin Haug (MDG), forsvarer utmarsjen:

– Storutbyggingen av motorvei bryter alle klimaambisjoner i plattformen og bruker opp milliarder som burde brukes på kollektivsatsing. Velgerne har nå håndfast bevis på at de kan stole på oss, at vi står for det vi lovet.

Tidigere fylkesråd i Viken, Kristoffer Robin Haug Morten Uglum

Og Haug mener bruddet tvert imot gir forutsigbarhet for potensielle samarbeidspartnere.

– Som ansvarlig og pålitelig parti holder vi oss til avtalene vi har inngått, og tar konsekvensen dersom de blir brutt.

Han mener «suksessformelen i Oslo» er at resten av byrådet holder seg til natur- og klimapolitikken de har avtalt sammen.

Grønn suksess i Tyskland

Herdieckerhoff er født og oppvokst i Tyskland. Han mener suksessen til De Grønne (Die Grünen) i Tyskland – etablert i 1980 og en inspirasjonskilde for MDG da partiet ble dannet i 1988 – viser at forpliktende samarbeid betaler seg.

De Grønne har vært i Forbundsdagen siden 1983, og satt i regjering med sosialdemokratiske SPD fra 1998 til 2005. Partiet er i dag i posisjon i 12 av 17 tyske delstatsregjeringer. I folkerike Baden-Württemberg fikk De Grønne 30 prosent i siste valg og styrer sammen med kristendemokratiske CDU, som er «lillebroren» i samarbeidet.

– De Grønne har vært gjennom en helt nødvendig utvikling fra protestbevegelse til ansvarlig parti som oppleves som relevante og i stand til å styre.

Herdieckerhoff sier transformasjonen fra protestparti dominert av radikale økososialister og motstand mot atomkraft, til et parti som inngår forpliktende samarbeid, har vært smertefull, men helt avgjørende.

– Og i dag belønnes denne ansvarligheten av velgerne.

Herdieckerhoff: Veivalg først etter valget

På landsmøtet i mai 2021 skal MDG ta stilling til om partiet skal peke ut samarbeidspartier før valget – og eventuelt i hvilken retning et samarbeid vil gå.

Herdieckerhoff er klar:

– Vi bør definitivt ikke velge side før valget. Vi kan ikke på den ene siden si at blokkpolitikk er et utdatert system, og samtidig binde oss til en av blokkene. Når valgresultatet er klart, kan vi velge den side som gir mest gjennomslag på miljø og klima.

Les også Une Bastholm vil ta MDG i regjering – og kanskje med Høyre. Nå blir hun partiets første leder.

I Tyskland definerer De Grønne seg som et liberalt sentrumsparti og samarbeider begge veier.

I Sverige og Finland er MDGs søsterpartier i regjering med sosialdemokratiske partier.

Herdieckerhoff er åpen for at MDG – etter valget – kan samarbeide både med Ap og Høyre, men mener skillet mellom «grønt og grått» gir mer mening enn skillet mellom «rødt og blått».

MDG-leder Une Bastholm henviser til Viken MDG for kommentar.