Bare tre av ti jenter vil tilbake til bygda de vokser opp i

Flukten fra bygda fortsetter. En ny forskningsrapport viser at mobbing og mangel på tilhørighet kan være noe av grunnen til at jentene vil bort.

For Andine Løvdal ble skriving en god måte å sette ord på de vonde følelsene. I fjor fikk hun stipend fra Norsk kulturskoleråd i kategorien «kreativ skriving». Foto: Tomm W. Christiansen

Andine Løvdal (18) husker tankene som kvernet i hodet på ungdomsskolen: «Jeg har ingen venner her, jeg føler meg ikke hjemme her, det er helt forferdelig å bo her». Hun ville bare komme seg vekk. Bort fra Iveland. Bort fra bygda.

Mobbingen fra andre hadde fått henne til å mobbe seg selv. Det var vanskelig å se seg i speilet og tenke at hun var god nok, at hun var fin nok, at hun kunne gå med de klærne hun ville.