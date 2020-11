Staten med kontroversiell konklusjon: Ingen trygdeskandale før 2012

Staten har konkludert med at Nav hadde rett til å kreve opphold i Norge for å motta kontantytelser før juni 2012. – Overrasket over at staten er så bastant, sier Aps saksordfører Eva Kristin Hansen.

Fungerende arbeidsminister Henrik Asheim må fredag svare på spørsmål om hemmelighold av rapport og trygdeskandalens startpunkt. Foto: Stian Lysberg Solum

26. nov. 2020 10:45 Sist oppdatert 8 minutter siden

Torsdag formiddag presenterer den norske staten sitt standpunkt i trygdeskandalen for EFTA-domstolen i Luxemburg.

Høsten 2019 ble det kjent at Nav har feiltolket EUs trygdeforordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 86 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel.

Det store spørsmålet er fortsatt når Navs feiltolking av EØS-reglene startet:

Da Norge ble medlem i EØS i 1994, eller da den nye trygdeforordningen ble inkorporert og gjeldende rett i Norge fra 1. juni 2012.

Om dette strides juristene, og Høyesterett har sendt det kompliserte spørsmålet til EFTA-domstolen og bedt om en avklaring. Staten har altså allerede konkludert og mener Nav tolket reglene korrekt frem til 2012.

Ekspert: Svært restriktiv tolkning av EØS-reglene

Det går «et vesentlig skille i rettstilstanden før og etter 1. juni 2012», står det i innlegget til EFTA-domstolen.

Regjeringens granskningsutvalg ledet av professor i rettsvitenskap Finn Arnesen, er splittet.

Flertallet i utvalget legger til grunn en juridisk forståelse som innebærer at den feilaktige praksisen har pågått siden 1994.

Den førte til at mottagere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger feilaktig ble nektet å reise utenlands mens de mottok ytelsene.

Christoffer C. Eriksen, professor og EØS-ekspert, sier at «regjeringen argumenterer for en svært restriktiv tolkning av EØS-reglene.»

– De går skavlen helt ut, men det er høyst usikkert om den holder hele veien. Det er en mer restriktiv tolkning enn flertallet i granskningsutvalget. Flertallet mente at det å begrense adgangen til å oppholde seg i EØS med trygdeytelser var en hindring av tjenestefriheten etter EØS-avtalen artikkel 36, sier han.

Mindretallet mente at spørsmålet om tjenestereglene kom til anvendelse burde prøves for en domstol, men konkluderte ikke på spørsmålet. Regjeringen ser, ifølge Eriksen, ut til å anføre at tjenestereglene ikke kommer til anvendelse i den straffesaken som nå står for Høyesterett.

Saksordfører for trygdeskandalen, Aps Eva Kristin Hansen, er overrasket over statens «bastante standpunkt». Foto: Espedal, Jan Tomas

– Domstolene avgjør

Så langt er minst 4.000 personer ofre for feiltolkningen etter 2012. De fleste har fått krav om tilbakebetaling. Mange er anmeldt, dømt og har urettmessig sonet i fengsel for å ha tatt med seg ytelsene sinetil EØS-området.

Det er uklart hvor mange som er berørt av eventuell feil lovforståelse i perioden 1994–2012. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har opplyst til NTB at det var 16 anmeldelser fra 2008 til 2012. Maksimalt ble ti personer domfelt i denne perioden.

Regjeringsadvokaten har ikke mulighet for å begrunne standpunktet overfor Aftenposten på grunn av «mye arbeid med forberedelsene til høringen».

Statsråd Asheim viser til sitt innlegg i Stortinget i oktober:

«Som det ble understreket fra denne talerstolen i mars, og som utvalget selv fremhever, er det ikke utvalget som avgjør hva som er gjeldende rett. Den oppgaven ligger til domstolene.»

Fredag holder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité høring på bakgrunn av Arnesens-utvalgets rapport «Blindsonen». Der kommer både Arnesen og fungerende arbeidsminister Henrik Asheim (H).

– Jeg er overrasket over at staten er så bastant når granskingsutvalget er delt i synet på dette spørsmålet, sier Eva Kristin Hansen.

– Hva mener du?

– Jeg er ikke jurist. Vi vet at det er uenighet og jeg tør ikke være bastant. Som politiker er jeg opptatt av håndteringen av dem som er rammet av grove overtramp, sier Hansen.

Fakta Fakta om trygdeskandalen I oktober i fjor ble det offentlig kjent at Nav har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012 som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger til andre EØS-land.

Både Eftas kontrollorgan Esa og et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg har slått fast at reglene har blitt praktisert feil, og at kravet om opphold i Norge for å motta de aktuelle trygdeytelsene er i strid med EØS-avtalen.

Granskingsutvalget mener også at praksis før 2012 må gjennomgås, og at feil kan ha skjedd helt tilbake til 1994, da Norge gikk inn i EØS. Også EU-kommisjonen mener feilen strekker seg tilbake til 1994. Regjeringen har så langt fastholdt at det går et tidsskille i 2012.

Ifølge Riksadvokaten kan minst 86 personer være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel. To av sakene har endt med henleggelse og påtaleunnlatelse. Ingen er så langt blitt frikjent.

Behandlingen av saker som gjelder før 1. juni 2012, er satt på vent inntil det foreligger en uttalelse fra Efta-domstolen. Høyesterett har bedt Efta om svar på i alt 16 spørsmål.

Nav anslår at om lag 4.000 personer kan være rammet av feiltolkningen av EØS-regelverket. Hittil har 2.300 personer fått omgjort urettmessige vedtak om stans, avslag eller avkorting av ytelse. Rundt 120 millioner kroner er tilbakebetalt eller brukt til å slette gjeld. Til nyttår skal alle sakene være ferdigbehandlet.

Opposisjonen på Stortinget kom i slutten av februar med «sterk kritikk» av regjeringens håndtering av trygdeskandalen.

Fredag skal det holdes en andre høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om saken.

Onsdag 25. november innledet Esa en formell sak mot Norge for ikke å respektere EØS-reglene i trygdeforordningen og retten til fri bevegelse. Norge har to måneder på seg til å svare på åpningsbrevet fra tilsynet. Vis mer

Betalt 76 millioner til ofre

EFTA-domstolen behandler nå spørsmålene fra norsk Høyesterett. Svaret kommer til våren i en såkalt rådgivende tolkningsuttalelse i en av straffesakene i EØS-saken. Det er i den forbindelse staten har presentert sitt syn for domstolen om hvordan EØS-retten skal forstås.

Nav har til nå utbetalt 76 millioner kroner og slettet gjeld på 55 millioner kroner til ofre. EFTA-domstolens uttalelser vil ikke få betydning for de oppgjørene som allerede er foretatt. Men den kan få avgjørende betydning for saker fra før 2012.

Tilsynsorganet Esa åpnet i tillegg onsdag sak mot Norge. Esa mener Norge ikke godt nok følger opp EUs trygdeforordning og retten til å eksportere visse Nav-ytelser.