Pleiepenger skal gi foreldre med alvorlig syke barn økonomisk kompensasjon i de periodene der de må tre ut av arbeidslivet for å ta hånd om barna. I dag kan foreldre få slike pleiepenger i inntil 1300 dager – eller fem år.

Nå sørger KrF for flertall for å fjerne denne tidskvoten, slik at foreldre kan motta penger for å pleie sine syke barn frem til de er 18 år.

– Vi er skikkelig skuffet over at Regjeringen ikke har innfridd det vi var enige om i fjor, at dette skulle gjøres i løpet av året, sier Tore Storehaug i KrF.

– Nå er vår tålmodighet slutt, så vi stemmer vi for forslaget til SV, sier han.

Han viser til at KrF i fjor valgte ikke å stemme for et forslag til SV om å endre disse bestemmelsene, fordi Regjeringen ville utrede spørsmålet først. Storehaug er provosert over at Regjeringen nå igjen sier at den trenger mer tid og vil utrede saken.

– Vi har gitt Regjeringen en mulighet, den har de ikke tatt, men nå skjærer vi gjennom og leverer, sier Storehaug.

– Hører på dem som har skoene på

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sa i spørretimen tidligere i høst at Regjeringen ikke vil oppheve tidskontoen før man har fått utredet konsekvensene av en slik endring. Hun peker på at familiene det gjelder uansett har rett til pleiepenger i fem år, og at utredningen vil være på plass i god tid før disse fem årene er omme.

– Her skal jeg ikke høre på statsråden, men på dem som har skoene på. Når vi hører om familier som i dag er urolige, og vurderer om de skal ta ut fri eller ikke, er vi nødt til å få til denne endringen, sier Storehaug.

Aftenposten mener: Ubegrensede pleiepenger må utredes

Stemmer mot forslag på grunn av budsjettavtalen

Men KrF stemmer ikke for alle endringene opposisjonen vil ha i pleiepengeordningen.

De foreslåtte endringene i graderingsordningen, som gir foreldre en avkortning i pleiepengene dersom barna for eksempel har barnehageplass noen timer om dagen, får konsekvenser allerede i budsjettet for neste år, som KrF nylig har forhandlet om med Regjeringen.

Derfor har KrF fremmet sitt eget forslag, om at endringene skal gjøres i løpet av 2019. Ifølge Storehaug har partiet fått signaler om at Regjeringen vil støtte dette forslaget i kveldens avstemning i Stortinget.

Dette får partiet kritikk for fra familier som rammes av utsettelsen.

– Det forstår jeg. Disse familiene står i en situasjon som er på grensen til det de menneskelig kan tåle, så jeg deler deres frustrasjon, sier han.

Han har følgende beskjed til familiene som er skuffet over KrF i dette spørsmålet:

– Jeg skjønner hva dere vil, og jeg vil det samme, men jeg kan ikke gå for det forslaget SV har fremmet. Men vi har en klar ambisjon om å få ryddet opp i dette neste år.

Andre gang KrF stemmer mot forhandlingspartnerne

Pleiepengesaken er andre gang KrF stemmer mot Regjeringen etter at partiet bestemte seg for å gå i regjeringsforhandlinger med Høyre, Venstre og Frp.

Midt under innspurten i budsjettforhandlingene stemte KrF for å kutte taxfreekvoten med to flasker vin. Dette ble mottatt med raseri i Frp, som hadde tidligere har kjempet frem denne kvoteøkningen i Regjeringen.

– Hva tror du denne saken gjør med stemningen mellom partiene før regjeringsforhandlingene starter?

– KrF sitt engasjement for pleiepengeordningen er velkjent for Regjeringen, og vi hadde en avtale om at man i løpet av 2018 skulle fremme forslag om å gjøre dette til en tidsubegrenset ytelse, sier Storehaug.

– Viktigere enn to flasker taxfree-vin

– Det er veldig positivt at vi nå får opphevet tidsbegrensningen på pleiepenger. Det er viktig for familiene at den nå, endelig, blir fikset, etter at Regjeringen nå har strittet mot denne saken i årevis, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han er svært fornøyd med at KrF sikrer flertall for partiets forslag. Men han er skuffet over at partiet vil utsette endringene i graderingsordningen.

– KrF valgte å trosse Regjeringen for to flasker taxfree-vin. Dette er så uendelig mye viktigere. Det fremstår for meg som uforståelig at KrF ikke bare kan ta seg sammen og fikse dette, sier han.