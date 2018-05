Til tross for at det i meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete sto «Vi har lyst på fitta di», mener Borten Moe at det er én person som står bak.

– Generalsekretær (i Sp) Knut M. Olsen har det samlede bildet, så langt det har gått å undersøke det, og sier at det ikke er noe som tilsier at dette er gjort i fellesskap. Det betyr mye for oss at det er brakt på det rene at det ikke er en gjeng som dekker over for hverandre, sier Ola Borten Moe til Adresseavisen.