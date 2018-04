VG: Sp-Haga ber Sp suspendere Borten Moe

Haga sier til VG at situasjonen for partiet er helt umulig, og at man må presse frem en løsning som gjør at partiet kan komme seg videre.

– Det er tydelig at det finnes en ukultur i Senterpartiet som det må ryddes opp i. Jeg mener alle de ti som deltok på hytteturen må stenges ute fra partiet inntil omstendighetene rundt meldingen er klarlagt, sier hun og legger til:

– Meldingen er sendt. En eller flere av de ti må ta ansvar.

VG: – Betyr det at du mener at 1. nestleder Ola Borten Moe må suspenderes til man får vite hvem som sendte meldingen?.

– Ja, svarer Haga.