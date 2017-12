Det er Tromsø-avisen Nordlys som forteller om de to episodene hvor den unge politikeren skal ha opplevd ufin oppførsel fra Giske, som da var kulturminister. Kvinnen var ungdomspolitiker på midten av 2000-tallet.

Varslet fra henne kom inn onsdag kveld, etter at Dagens Næringsliv hadde publisert en sak om at det hadde dukket opp fire nye saker om upassende oppførsel fra Giske.

Giske ble da innkalt til samtale med Ap-leder Jonas Gahr Støre, og saken fra Troms var derfor en del av de episodene Giske ble konfrontert med på dette møtet.

Kvinnen var 18 år

Aftenposten kjenner varslerens identitet og innholdet i varselet som kom inn onsdag kveld. Kvinnen sier til Nordlys at hun går ut med sin historie fordi hun er misfornøyd med Arbeiderpartiets ledelses håndtering av saken.

Kvinnen ønsker å være anonyum, og forteller at hun skammet seg så over hendelsene at hun ikke turte å si ifra i frykt for å bli stemplet som dum som hadde latt seg lure.

Den første episoden hun har varslet om skal ha skjedd da hun var 18 år og delegat på landsmøte i AUF. I taxien på vei til nachspiel skal Giske ha bedt henne om å bli med hjem for å hente mer alkohol. Hun forteller at hun sa ja til å hjelpe til.

Befølte henne under klærne

Hun sier at Giske begynte å kysse henne og beføle henne under klærne. Hun sier hun låste seg inn på doen og fikk varslet en annen kvinne fra samme distrikt som var på nachspielet. Hun skal etter hvert ha kommet seg unna og så forsøkt å legge episoden bak seg.

Året etter var Giske i Tromsø, på et møte der AUF-kvinnen også var. Utpå kvelden begynte Giske, ifølge kvinnen, å sende henne tekstmeldinger. På utestedetet skal Giske ha blitt så beruset at hun forsøkte å geleide ham til hotellet. Hun sier at hun følte et ansvar for å hindre at det skulle bli en skandale som følge av at statsråden var beruset på et utsted for 18-åringer.

– På hotellrommet forsøkte han å kysse meg, men jeg trakk meg unna, forteller kvinnen.

Hun er nå svært misfornøyd med Ap-ledelsens håndtering av varslet.

Kritisk til Ap-ledelsens behandling

– Jeg blir bedt om å vente mens de håndterer pressen først og fremst. Det virker som det er viktigere å slå ring rundt Giske og svare på spørsmål fra pressen, enn å ta vare på dem som har sendt varslene, sier kvinnen som følte episodene så belastende at hun trakk seg fra all politisk virksomhet samme høst.

Etter at kvinnen sendte varslet, har Giske via partikontoret bedt henne om unnskyldning. I en e-post til Nordlys skriver Giske at han at han ikke husker episodene slik Troms-kvinnen gjør.

– Jeg husker situasjonen annerledes, uten noen upassende tilnærming, skriver han. Jonas Gahr Støre avviser å kommentere den aktuelle saken.

