Finanspolitikere i Høyre, Frp, Venstre og KrF begynner nå innspurten i årets budsjettforhandlinger.

Mandag klokken 18.00 går fristen for å bli enige om neste års statsbudsjett ut. Flere kilder i de fire partiene sier det er mulig å bli enige innen den tid – men de utelukker ikke at det plutselig kan dukke opp snublesteiner i sluttspurten.

Regjeringen må fortsatt bla opp noe mer penger til KrF og Venstres hjertesaker. De fire partiene er heller ikke i mål med å bli enige om inndekning – altså hvordan de skal få penger nok til å betale påplussinger KrF og Venstre prioriterer.

Lite dramatikk så langt

Kilder tatt på forhandlingene opplyser at de neppe kommer til å møtes før et godt stykke utpå dagen søndag. Siste forhandlingsmøte mellom partene var fredag kveld.

Lørdag jobbet en gruppe med å diskuterte innretningen på bistandsbudsjettet. KrF ønsker en vridning i retning av fattige land sør for Sahara, og forsøker å kanalisere penger til det på bekostning av penger til flyktninger i Norge, flyktningforebyggende tiltak i Nord-Afrika og klimatiltak.

Årets forhandlinger er langt mindre dramatiske enn fjorårets da uenighet og ultimatum om Regjeringens bilpakke bidro til krisestemning i flere uker.

Lærernorm kan skape knute på tråden

En av de vanskelige sakene de fortsatt er uenige om, er innføring av en norm for lærertetthet i grunnskolen. KrF har fremmet forslag om at det ikke skal være mer enn 15 elever pr. lærer i de fire første trinnene i grunnskolen og 20 fra 5.–10. klasse.

Siden det er satt av mer penger til økt lærertetthet i flere budsjetter på rad, er det ikke så store summer som skal til for å kunne innfri en slik norm. KrF kjemper hardt for normen for å sikre at pengene kommunene tilføres faktisk går til flere lærere og ikke noe annet.

Storbyer og Østlandet vil tjene mest på ny lærernorm. Sjekk tallene for din kommune.

Venstre mer opptatt av kvalifiserte lærere

Å gi etter her sitter langt inne hos de andre partiene inkludert Venstre, som støtter KrFs krav om økt lærertetthet, men ikke vil låse det til noen norm som skal gjelde i alle landets klasserom. Venstre er mer opptatt av tiltak som kan bidra til flere kvalifiserte lærere i alle fag.

Ifølge en kilde kan forhandlingene låse seg dersom KrF setter hardt mot hardt om norm og ikke nøyer seg med mer penger til økt lærertetthet.

Et kompromiss vil uansett utfall måtte romme forholdsvis store millionbeløp til økt lærertetthet og til videreutdanning av ansatte i skolesektoren.

Mer til tvillingfødsler

For KrF er ellers en forbedret pleiepengeordning for foreldre med syke barn og en fleksibel kontantstøtteordning viktige krav som må innfris. Det sistnevnte dreier seg mer om regelendringer enn om store summer. KrF mener det må bli lettere å få kontantstøtte for f.eks. to dager hvis man bare benytter et barnehagetilbud i tre av ukens fem dager.

KrF krever også bedre permisjonsrettigheter for foreldre med tvillinger. Dette har også Høyre programfestet i sitt stortingsprogram. Ut fra signaler fra forhandlerne, tyder mye på at budsjettkompromisset vil romme et første skritt på veien mot bedre rettigheter for denne gruppen.

Mer til jernbane, gründere og barnefattigdom

Venstre har blinket ut mer til gründere, mer til jernbane og kollektivtrafikk, økt satsing på digitalisering og tiltak mot barnefattigdom som viktig satsing i sitt alternative budsjett.

Partiet ønsker blant annet å heve inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen til 535.500 kroner, slik at den blir lik inntektsgrensen for rett til differensiert oppholdsbetaling. Det vil kunne gi ca. 6600 barn billigere eller gratis barnehage. Venstre kjemper også for å differensiert oppholdsbetaling for SFO.

Kilder i Venstre gir uttrykk for optimisme og signaliserer at forhandlingene nå henger mer på KrF enn dem.

Men kilder i begge regjeringspartiene omtaler progresjonen som god i forhandlingene.