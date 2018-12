Etter snart ett år i regjering sliter Venstre på meningsmålingene, og partiet mister medlemmer.

Det – i tillegg til en offentlig skittentøyvask mellom partileder Trine Skei Grande og partiets finanspolitiske talsmann Abid Raja – er bakteppet når Venstre samler troppene til landsstyremøte i helgen.

Har latt være å fornye medlemskapet

Etter at et splittet Venstre i desember i fjor valgte å gå inn i regjering med Høyre og Frp, kunngjorde mange at de ville melde seg ut. Men partiet sentralt kom stadig med nyheter om mange nyinnmeldte medlemmer.

Da Aftenposten foretok en kartlegging i februar i fjor, var fasit så langt at 374 hadde meldt seg inn og 306 aktivt meldt seg ut.

Det spennende var derfor hvor mange som meldte seg ut i det stille, uten å protestere høylytt og kunngjøre det offentlig, ved å la være å fornye medlemskapet.

Aftenposten har bedt Venstre om å få oversikt over antall medlemmer pr. dato og fra tilsvarende tidspunkt i fjor og året før. Oversikten viser følgende:

Desember 2018: 6618 medlemmer (pr. 3/12)

Desember 2017: 7048 medlemmer (pr. 4/12)

Desember 2016: 7919 medlemmer (pr. 5/12)

Har fra før få medlemmer

Oversikten viser at partiet nå har ca. 1300 færre medlemmer enn partiet hadde på samme tid i 2016 – før partiet overhodet snakket om å danne regjering med Frp.

Venstre valgte etter valget i fjor å skille lag med KrF. Det faktiske vedtaket om å gå i regjeringsforhandlinger med Frp ble fattet på et landsstyremøte 9. desember i fjor. En tredjedel av de stemmeberettigede på møtet – inkludert nestleder Terje Breivik og partiveteran Odd Einar Dørum – stemte mot å regjere med Frp.

Medlemsflukten utgjør et forholdsvis stort innhugg i medlemsmassen siden Venstre i utgangspunktet har få medlemmer. Til sammenligning har både KrF og Sp over 20.000 medlemmer.