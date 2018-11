– En styrt avvikling av oljeindustrien er ikke omstilling. Det er økonomisk korttenkt, sa statsministeren da hun talte til Høyres sentralstyre søndag.

Dagen etter at tusenvis av nordmenn gikk i demonstrasjonstog mot at Erna Solberg har åpnet opp for at abortloven kan endres som følge av at KrF eventuelt trer inn Regjeringen, var statsministeren mest opptatt av at andelen av statsbudsjettet som finansieres av oljefondet vil avta fremover.