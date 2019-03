Omkranset av politiske venner og støttespillere gjennom 30 år, blant dem sentrale Ap-politikere som fylkesordfører Tore O. Sandvik og Trondheim-ordfører Rita Ottervik, er Giske denne helgen hos sine egne.

– Dette er godt, det er som å komme hjem. Her er mange folk jeg har kjent i over 30 år, sier Giske.

– Hva forventer du kommer ut av møtet etter alt bråket de siste ukene?

– Jeg forventer et ordentlig politisk verksted. Det er sendt inn over 100 forslag, mange medlemmer har sendt inn erfaringer fra sine liv.

– Kommer mediestyret rundt deg og din politiske fremtid til å dominere?

– Det ligger selvfølgelig som en bakgrunn for årsmøtet. Men dramatikken er veldig mye mindre her enn i pressen, svarer Giske. Han gjentar hvor viktig meningsmålingen i Adressa fredag betyr for ham.

Hele 74 prosent av Ap-velgere i Trøndelag har stor eller noen grad av tillit til at Trond Giske kan gjøre en god jobb som politiker for Ap.

Olav Olsen

– Betyr alt for meg

– Den tillitserklæringen betyr alt for meg. Valget til fylkesstyret er overdimensjonert. Jeg er jo medlem av styret som stortingsrepresentant.

– Jeg har fått en tillitserklæring fra velgerne som jeg ikke kunne drømt om. Det rører meg inn til hjerteroten, sier Giske, og ser en gammel kjenning gå forbi:

– Hei kamerat, takk for sist. Jeg fikk ikke svart deg på spørsmålet om antibiotika. Jeg er enig, sier Giske i forbifarten.

– Flott, svarer kameraten fra Steinkjer.

Trøndelag Ap er Norges største fylkesparti. Men det er striden rundt fylkets politiske konge, Trond Giske, som har dominert alle samtaler mellom to eller flere Ap-politikere i Trøndelag de siste ukene.

– Det ryktes om benkeforslag og at mange vil ha deg inn etter at mer av sannheten om barbesøket er kommet frem?

– Jeg har ikke noe ønske om det, og har ikke hørt om det. Jeg tror ikke det blir aktuelt. Men det er 239 delegater her, og folk tenker sikkert forskjellig, svarer Giske.

I god tid før årsmøtet åpnet lørdag formiddag, vandret Giske rundt blant sine egne, klemte og tok imot støtteerklæringer. I den grad han har motstandere, har de holdt en lav profil i starten av årsmøtet.

– Håper vi er uenig så busta fyker

– Det har vært hektisk og krevende for oss alle sammen, åpnet fylkesleder Per Olav Hepsø årsmøtet.

Mer sa han ikke om bråket rundt Giske, men vendte blikket fremover.

– Nå skal vi sette partiet først og diskutere politikk. Derfor tar vi på samme drakten og spiller for samme laget. Etter denne helgen legger vi bak oss det som har skjedd og ser fremover, mot et sterkt Ap ved kommune og fylkestingsvalget i høst, sa han.

– Jeg håper vi er uenig så busta fyker, men på politiske områder som olje og lekser, sier Hepsø til Aftenposten.

– Blir Giske og hans politiske fremtid en del av debatten?

– Det tror jeg det blir særdeles lite av. Jeg tror folk kommer hit for å diskutere politikk. Det er denne anledningen de har til å få møte folk fra hele fylket, svarer han.

– Tror du på benkeforslag på Giske?

– Det har jeg ikke hørt andre signaler en det media skriver. Jeg har inntrykk av at innstillingen fra valgkomiteen er godt mottatt, svarer han.

Men spørsmålet om Giske likevel skal renomineres, lever utenfor den formelle dagsordenen.

Ordfører Kirsti Johanne Welander i Oppdal satt i valgkomiteen som først enstemmig innstilte Giske til en plass i styret og arbeidsutvalget i Trøndelag Ap, og senere endret mening etter en selfie-dansevideo av den tidligere Ap-nestlederen på byen i Oslo.

Hun sier til Adressa at hun hadde gjort ting annerledes dersom hun visste det hun nå vet: At kvinnen på videoen mente hendelsen var uproblematisk, og at bekymringsmeldingen som ble sendt til partiledelsen ikke kom fra dem, men fra en tillitsvalgt i Oslo som handlet på eget initiativ.

Følgelig forstår hun at det nå spekuleres i at det kan komme et benkeforslag på en styreplass til Giske under lørdagens fylkesårsmøte.

– Jeg har ikke hørt noe om et benkeforslag. Men jeg synes ikke det er noe rart om det blir spekulert i det nå, sier hun.

Aps Verdal-ordfører, Bjørn Iversen tror også på et «rolig og saklig årsmøte med fokus på politiske saker». Han tror ikke Giske vil stå i fokus.

– Nei, det tror jeg ikke. Det er så mye rutinerte folk her at årsmøtet vil stå i fokus, sier han.

Stortingets første visepresident Eva Kristin Hansen er innstilt på plassen Giskre opprinnelig hadde til arbeidsutvalget i Trøndelag Ap. Tore O. Sandvik er innstilt som medlem til Aps sentralstyre sammen med Eva Kristin Hansen.

Jorodd Asphjell, leder i valgkomiteen og mannen som besøkte Bar Vulkan sammen med Giske lørdag for to uker siden, regner ikke med at valgkomiteen må i arbeid nok en gang.

– Nå forventer vi gode innledninger, god debatt og at vi greier å sette preg på landsmøtet til Arbeiderpartiet, sier han.