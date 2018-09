Tidligere utdanningsbyråd støtter Inga Marte Thorkildsens beskrivelse av samarbeidsforhold

Saken oppdateres.

I en e-post til NRK onsdag kritiserer utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen Utdanningsetaten. Hun beskriver kommunikasjonen dem imellom som krevende.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, skriver Thorkildsen.

Utdanningsetatens direktør Astrid Søgnen skriver i en SMS til NRK at hun ikke ønsker å ha denne diskusjonen med byråden i mediene.

Tirsdag ble det kjent at toppledere i Oslo-skolens administrasjon har sendt et varsel om skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

I et intervju med VG onsdag kveld støtter tidligere utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) sin etterfølger i beskrivelsen av samarbeidsklimaet med ledelsen i embetsverket i etaten.

– Uten å ville kommentere den innmeldte varslersaken kan jeg bekrefte at det også i min tid som byråd for oppvekst og kunnskap til tider var et krevende samarbeidsforhold med ledelsen i Utdanningsetaten, sier Tellevik Dahl.

Søgnen, på sin side, omtaler samarbeidet med Tellevik Dahl noe annerledes.

– Det skjedde mye solid faglig utvikling i samarbeid med Tone Tellevik Dahl. Da hun sluttet som vår byråd, ga hun meg og mine ansatte svært positiv omtale, ser hun til avisen.

På spørsmål om det er noe motsetningsforhold mellom karakteristikken av samarbeidsforholdet med ledelsen i Utdanningsetaten som krevende og den positive omtalen Søgnen forteller om, svarer Tellevik Dahl i en sms til Aftenposten at hun ikke har noen kommentar.

– Synd at vi er kommet i den situasjonen vi er nå

Tellevik Dahl synes det er uheldig slik saken har utviklet seg.

– Jeg synes uansett det er synd at vi er kommet i den situasjonen vi er nå, sier Tellevik Dahl, som ikke vil kommentere saken ytterligere overfor Aftenposten.

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen sier hun har registrert at det er levert et varsel mot Thorkildsen, men vil ikke kommentere noe av innholdet.

– Jeg er i ettertid blitt gjort kjent med det, sier Søgnen, som forteller at hun ikke har lest varselet.

Konflikt over lengre tid

I en e-post til Aftenposten skrev Thorkildsen tirsdag at hun har savnet åpenhet, og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer.

– Det kan alltid være faglige uenigheter, men det må aldri være tvil om hvem som sitter med ansvaret for å følge opp politiske prioriteringer, fortsetter hun.

Tidligere har både Thorkildsen og Søgnen gitt uttrykk for at det har vært problemer med samarbeidsforholdet mellom ledelsen i embetsverket og politisk ledelse.

I et intervju med Morgenbladet i mai forteller Søgnen om utfordringer.

– Jeg opplever at vi er blitt lyttet til av byrådet og Oslo bystyre, som tross alt er de som bestemmer målene. Det tror jeg har å gjøre med at vi er flinke til å dokumentere. Jeg har ikke stått i en krok og grått etter mer penger. Men jeg har dokumentert utfordringer.

Thorkildsen har også gitt uttrykk for at samarbeidet med Søgnen ikke har vært uten motstand.

– Det er spennende og utviklende, og det er iblant også heftig, sa Thorkildsen til Morgenbladet.