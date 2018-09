Erna Solberg: – Døren vår står fortsatt åpen

Erna Solberg sa fredag kveld at Kristelig Folkeparti gjennom fem år som støtteparti for Regjeringen har fått betydelig gjennomslag for sin politikk. Det gjennomslaget kan bli større dersom KrF velger å gå inn i en flertallsregjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, argumenterer Solberg.

– Vår dør står åpen, og vi ønsker gjerne å ha KrF med. Vi skal fortsatt appellere for at de skal velge oss. Inntil partiet har gjort det valget, kommer denne regjeringen til å fortsette å regjere Norge. Så håper jeg at Kristelig Folkeparti ser at det største gjennomslaget får de om de samarbeider med oss.

Hun understreker at alternativet for KrF kan være en mindretallsregjering med Ap og Sp, der man vil måtte lene seg mot SV for å få gjennomslag for sin politikk.

Knut Arild Hareide lanserte sitt syn på en nødvendig kursendring for partiet i en tale til landsstyret fredag.

– Vi har etter min mening bare to alternativer: Å gå inn i en regjering, enten den ene eller andre veien. Og jo lenger vi venter, desto mer vil det smerte partiet. Derfor bør vi gjøre dette valget denne høsten, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da han talte til landsmøtet i Kristelig Folkeparti fredag ettermiddag.

Hverken nestleder Olaug Bollestad eller nestleder Kjell Ingolf Ropstad deler partileder Knut Arild Hareides ønske om å gå i regjering med Ap og Sp.

De ønsker heller at partiet skal gå i gang med sonderinger med sittende regjering for å se hva partiet kan få gjennomslag for – og eventuelt gå inn i en regjering med Frp.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Landsstyret i Kristelig Folkeparti har bestemt at det skal avholdes et ekstraordinært landsmøte i KrF om retningsvalget videre. Dette skal avholdes 2. november.

Da blir det to valg: innlede regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre eller med Ap og Sp.